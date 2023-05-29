Пластический хирург рассказала, как замедлить старение

Очень важно следить за режимом работы и отдыха, уделить особое внимание питанию. Лучше не отказываться от полноценного сна и качественной пищи в пользу ночных смен на работе или фастфуда. Употребляйте минимум пять порций фруктов и овощей в неделю, старайтесь минимизировать стресс. Важно научиться отключаться от внешних раздражителей, если ваша цель — молодость и долголетие. Упомянула она и о водно-солевом балансе: выпивать ежедневно суточную норму воды из расчета 30 мл на 1 кг веса, — сказала хирург.