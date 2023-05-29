$80.06+0.0985.90-0.02

Пластический хирург рассказала, как замедлить старение

Правильное питание, снижение стресса и полноценный сон помогут замедлить старение кожи, рассказала NEWS.ru пластический хирург Виктория Блинова. По ее словам, также важно пить достаточное количество воды.

Пластический хирург рассказала, как замедлить старение
© News.ru

Очень важно следить за режимом работы и отдыха, уделить особое внимание питанию. Лучше не отказываться от полноценного сна и качественной пищи в пользу ночных смен на работе или фастфуда. Употребляйте минимум пять порций фруктов и овощей в неделю, старайтесь минимизировать стресс. Важно научиться отключаться от внешних раздражителей, если ваша цель — молодость и долголетие. Упомянула она и о водно-солевом балансе: выпивать ежедневно суточную норму воды из расчета 30 мл на 1 кг веса, — сказала хирург.

Для домашнего ухода Блинова посоветовала подобрать средства вместе с дерматологом или косметологом. Врач также напомнила о необходимости ежедневного умывания и снятия декоративной косметики.

Говоря о пластической хирургии, врач сказала, что если возрастные изменения дают о себе знать в области шеи, можно сделать платизмопластику. По ее словам, эта операция позволяет смоделировать более четкий овал нижней трети лица, убрать второй подбородок и кольца Венеры. Операцию можно выполнить вместе с подтяжкой нижней трети лица, где возрастные изменения появляются раньше всего.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий