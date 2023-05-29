Россиянам дали совет, как провести отпуск без вреда для фигуры

Чтобы провести отпуск по системе all inclusive без вреда для фигуры, необходимо придерживаться правил рационального питания и не переедать, посоветовал россиянам диетолог Олег Нарышкин. В разговоре с НСН он подчеркнул, что, съедая большие порции, человек не успевает сжечь набранные калории. Он порекомендовал есть на завтрак омлет или кашу, а на обед — не более двух блюд.

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У нас менталитет такой: видим, что все включено, и начинаем есть как не в себя. <...> На самом деле прием пищи должен отвечать правилам рационального питания: на завтрак — омлет или каша, на обед — одно-два блюда, то есть суп плюс порция овощей, мяса, рыбы, птицы. Чаще всего, съедая огромные порции, мы не успеваем их сжигать, — отметил специалист.

По словам диетолога, часто перед отпуском люди стараются похудеть, выбирая низкокалорийную программу питания. Из-за этого снижается не только жировая, но и мышечная масса. В связи с этим во время отдыха человек возвращается к своим пищевым привычкам, набирая вес, который удалось скинуть, за счет воды и жира. Ирышкин предупредил, что на место мышечной массы приходит жировая. Это может привести к саркопеническому ожирению.