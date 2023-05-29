Терапевт предупредил об опасной для здоровья диете

Режим питания, основанный на одном разрешенном продукте, — опасен для здоровья. Об этом предупредила терапевт Надежда Подкорытова в беседе с «Газетой.Ru».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Врач отметила, что для нормальной жизнедеятельности человеку необходимы разнообразные питательные вещества — белки, жиры и углеводы, витамины и микроэлементы. Поэтому полный отказ от любой группы макронутриентов из-за диеты чреват истощением организма. Кроме того, могут возникнуть нарушения, которые ведут к серьезным заболеваниям, в том числе диабету и ожирению.

По словам Подкорытовой, любые монодиеты противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гипертонии и диабете, мочекаменной болезни и во время беременности. Их соблюдение дольше одной-двух недель, продолжила специалистка, навредит даже абсолютно здоровому человеку.

«Приведу несколько примеров: избыток риса провоцирует дефицит калия и камнеобразование, творог нарушает обмен кальция, а кефир — работу кишечника, яблоки сбивают баланс белков, арбуз нарушает жировой обмен, а бананы повышают уровень глюкозы в крови», — предупредила медик.