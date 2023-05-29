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1 час назад

Терапевт предупредил об опасной для здоровья диете

Lenta.ru

Режим питания, основанный на одном разрешенном продукте, — опасен для здоровья. Об этом предупредила терапевт Надежда Подкорытова в беседе с «Газетой.Ru».

Терапевт предупредил об опасной для здоровья диете
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач отметила, что для нормальной жизнедеятельности человеку необходимы разнообразные питательные вещества — белки, жиры и углеводы, витамины и микроэлементы. Поэтому полный отказ от любой группы макронутриентов из-за диеты чреват истощением организма. Кроме того, могут возникнуть нарушения, которые ведут к серьезным заболеваниям, в том числе диабету и ожирению.

По словам Подкорытовой, любые монодиеты противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гипертонии и диабете, мочекаменной болезни и во время беременности. Их соблюдение дольше одной-двух недель, продолжила специалистка, навредит даже абсолютно здоровому человеку.

«Приведу несколько примеров: избыток риса провоцирует дефицит калия и камнеобразование, творог нарушает обмен кальция, а кефир — работу кишечника, яблоки сбивают баланс белков, арбуз нарушает жировой обмен, а бананы повышают уровень глюкозы в крови», — предупредила медик.

В заключение она добавила, что отказ от пищи в пользу одной группы продуктов, не поможет добиться стабильного похудения. После завершения такой диеты, по словам Подкорытовой, сброшенные килограммы быстро возвращаются, более того, вес поможет даже увеличиться. Терапевт объяснила это явление стремлением организма запасти резервы на случай нового стресса из-за голодания.

Здоровье,
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