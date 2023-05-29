Стало известно, как избавиться от привычки заедать стресс

Чтобы избавиться от привычки заедать стресс, необходимо начать отслеживать это и вовремя смещать фокус внимания с еды на какое-либо занятие, например на уборку квартиры, посоветовала нутрициолог Елена Свиридова. В разговоре с LIFE.ru она пояснила, что самое главное — это осознать проблему, потому что только так можно будет с ней бороться.

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Она также рассказала изданию, что следует начать заниматься спортом. Физические активности не только помогут сжечь калории, но и снизят уровень стресса. Для этого достаточно выполнять упражнения ежедневно по 10–15 минут. Кроме того, нужно давать себе отдых, посвящая некоторые выходные только любимым занятиям. В будни достаточно 30 минут в день, которые можно потратить на просмотр телевизора или чтение книги, чтобы переключиться.

30 минут в день на прочтение любимой книги или просмотр сериала — совсем немного. Однако это время поможет переключиться с потока дел и расслабиться. Уровень стресса снизится, а случаи переедания уменьшатся, — пояснила нутрициолог.

Свиридова порекомендовала не покупать домой вредные продукты, такие как фастфуд или сладости. Специалист пояснила, что они всегда привлекают внимание. Поэтому лучше заменить их на горький шоколад, фрукты или ореховые батончики, чтобы сделать перекус полезным. При этом садиться на диету при привычке заедать стресс не следует. Это приведет к дополнительной психологической нагрузке организма. Нутрициолог советует вместо этого составить график питания, который в последствии поможет стабилизировать пищевые привычки.