Употребление каких овощей поможет сохранить молодость

Существуют овощи, употребление которых способствует сохранению молодости. О них рассказали медики из Китая.

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Специалисты рекомендовали делать выбор в пользу листовых овощей темно-зеленого цвета. В них содержится вещество лютеин, которое помогает уберечь организм от атеросклероза и сократить риск развития онкологических заболеваний.

Кроме того, регулярное употребление таких овощей способствует улучшению зрения и замедлению процессов старения в организме. Однако с осторожностью к такому рациону следует относиться при беременности и в период грудного вскармливания.