Врачи из Китая рассказали, употребление каких овощей поможет сохранить молодость
Существуют овощи, употребление которых способствует сохранению молодости. О них рассказали медики из Китая.
Специалисты рекомендовали делать выбор в пользу листовых овощей темно-зеленого цвета. В них содержится вещество лютеин, которое помогает уберечь организм от атеросклероза и сократить риск развития онкологических заболеваний.
Кроме того, регулярное употребление таких овощей способствует улучшению зрения и замедлению процессов старения в организме. Однако с осторожностью к такому рациону следует относиться при беременности и в период грудного вскармливания.
Среди наиболее полезных овощей эксперты выделили брокколи, шпинат и китайскую капусту. Также пользу организму принесет употребление спаржи и салата латук, передает издание Sohu.