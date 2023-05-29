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Врачи из Китая рассказали, употребление каких овощей поможет сохранить молодость

Существуют овощи, употребление которых способствует сохранению молодости. О них рассказали медики из Китая.

Употребление каких овощей поможет сохранить молодость
© Слово и Дело

Специалисты рекомендовали делать выбор в пользу листовых овощей темно-зеленого цвета. В них содержится вещество лютеин, которое помогает уберечь организм от атеросклероза и сократить риск развития онкологических заболеваний.

Кроме того, регулярное употребление таких овощей способствует улучшению зрения и замедлению процессов старения в организме. Однако с осторожностью к такому рациону следует относиться при беременности и в период грудного вскармливания.

Среди наиболее полезных овощей эксперты выделили брокколи, шпинат и китайскую капусту. Также пользу организму принесет употребление спаржи и салата латук, передает издание Sohu.

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