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Россиянам назвали причины появления прыщей и способы борьбы с ними

Косметолог, специалист по естественному омоложению Ирина Ягодина назвала россиянам причины появления прыщей и способы борьбы с ними. Ее комментарий публикует «ФедералПресс».

Названы причины появления прыщей и способы борьбы с ними
© Lenta.ru

По словам эксперта, возникновение высыпаний провоцируется нарушением себорегуляции, при котором наблюдается рост бактерий. В данном случае косметолог посоветовала подобрать грамотный уход за кожей с помощью специалиста.

В то же время негативно повлиять на внешний вид может неправильное питание, например жирная, острая, жареная пища, а также арахис и шпинат.

«Еще провокаторами [появления высыпаний] являются лактоза (молочный сахар), продукты, содержащие добавочный сахар (например, шоколад, конфеты, мармелад, сладкая выпечка) и глютен (хлеб, булки, мюсли)», — отметила собеседница издания, призвав скорректировать рацион.

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