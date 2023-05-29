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Ученые назвали продукты, заменяющие 4000 шагов в день

Ученые провели исследование, раскрывшее список продуктов, которые могут эффективно заменить прогулку на 4000 шагов в день. Сообщает об этом Oxford Academic.

Ученые назвали продукты, заменяющие 4000 шагов в день
© FBM.ru

В эксперименте приняли участие 2380 человек, у которых измеряли различные показатели. Каждый участник предварительно заполнил специальный опросник о своем пищевом поведении.

Исследование выявило, что люди, которые ежедневно потребляли по пять фруктов и овощей, показывали практически тот же уровень физической подготовки, что и те, кто проходил 4000 шагов в день. Ученые объяснили это тем, что эти продукты способствуют активации процессов сжигания жира и улучшают обмен веществ в организме.

Однако следует отметить, что данное исследование не является научной гарантией. Нельзя с полной уверенностью утверждать, что здоровое питание полностью заменяет физическую активность и наоборот. Однако теперь мы точно знаем, что сбалансированное питание оказывает положительное влияние на улучшение спортивных результатов.

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