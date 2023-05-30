Доктор Мясников дал совет родившимся до 1970 года россиянам

«Можно хорониться, страдая от боли в пояснице и скачков давления, а можно считать каждый день как последний и не отдавать его хворям и хандре. "То, что не можем вылечить — считать за норму". Так давайте научимся не отдавать оставшиеся дни унынию, боли и немощи! Будем жить — уж как можем!» — посоветовал он этой группе россиян.