3 «звоночка», что ваше сердце не в порядке

Не игнорируйте сигналы своего организма.

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Один из важнейших органов в нашем организме часто дает о себе знать, однако мы не всегда прислушиваемся к этим сигналам, и очень зря, ведь чем раньше обратиться к специалисту, тем больше проблем с сердцем и сосудами можно решить на раннем этапе. Мы посоветовались со специалистом и готовы рассказать, какие «звоночки» чаще всего говорят о неполадках сердечной мышцы.

Кашель

Вы наверняка слышали, что кашель может быть не только симптомом инфекционного заболевания, но также психическим и сердечным. Причина сердечного кашля кроется в нарушении циркуляции крови, из-за чего легкие могут наполняться жидкостью, что приводит к сбоям в дыхании. Нередко сбои в работе сердца приводят к воспалению легких. Будьте внимательны, если замечаете за собой подобные симптомы, не тяните с походом к врачу.

Постоянная усталость

Для современного человека хроническая усталость — обычное явление. Мы даже не обращаем внимание на бесконечную сонливость и апатию, а ведь организм, возможно, шлет нам сигналы, которые мы игнорируем. Сбой в работе сердца в большинстве случаев приводит к снижению уровня кислорода в крови, что и приводит к усталости, которая не решается даже полноценным сном. В любом случае стоит пройти чекап на выявление опасных нарушений на ранней стадии.

Головокружение