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Связанную с завтраком привычку назвали возможной причиной бесплодия

Привычка пропускать завтрак негативно влияет на функцию яичников и выработку женских половых гормонов, считает спортивный диетолог Джесс Хиллард. Ее мнение приводит The Sun.

Связанную с завтраком привычку назвали возможной причиной бесплодия
© Лента.ру

Хиллард назвала завтрак важнейшей в течение дня трапезой, поскольку он заряжает человека энергией и помогает не переедать до следующего приема пищи. Более того, диетолог уверена, что завтрак влияет на фертильную функцию женского организма. Если женщина регулярно не ест по утрам, объяснила Хиллард, это может стать причиной снижения функции яичников, что приводит к проблемам при зачатии и бесплодию.

«Это происходит, потому что голодание может снизить выработку репродуктивных гормонов, регулирующих менструальный цикл. Точно так же голодание может привести к снижению активности щитовидной железы и замедлению процесса высвобождения гормонов, что опять же является возможной причиной проблем с фертильностью», — предупредила Хиллард.

Диетолог добавила, что при поликистозе яичников интервальное голодание, наоборот, способно улучшить выработку гормонов, влияющих на работу женской репродуктивной системы.

Ранее урологи-андрологи Сергей Беломытцев и Андрей Дмитриев перечислили основные причины бесплодия у мужчин. По мнению специалистов, оно может развиться из-за подогрева сидений в машине.

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