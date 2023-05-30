Связанную с завтраком привычку назвали возможной причиной бесплодия

Хиллард назвала завтрак важнейшей в течение дня трапезой, поскольку он заряжает человека энергией и помогает не переедать до следующего приема пищи. Более того, диетолог уверена, что завтрак влияет на фертильную функцию женского организма. Если женщина регулярно не ест по утрам, объяснила Хиллард, это может стать причиной снижения функции яичников, что приводит к проблемам при зачатии и бесплодию.