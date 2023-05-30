Гинеколог рассказала, можно ли летом ходить без нижнего белья

«Можно, — говорит акушер-гинеколог Екатерина Волкова, — это не увеличит частоту воспалений, от этого мы не «подхватим» инфекцию на стуле». Но всегда есть несколько «но».

© Super.ru

1. Если не носить летом нижнее белье, то придется чаще стирать брюки или платье, поскольку в сутки у женщины в норме на ластовице трусов может быть от 4 до 6 мл выделений.

2. Есть риск травмировать вульву плотными швами одежды.

3. Без трусов удобно и точно не вредно для здоровья в теплую погоду в хлопковом платье, домашней одежде и во время сна, но, когда на улице холодно или тем более дождливо, от белья отказываться не стоит.

Также Екатерина Волкова рассказала, какими должны быть правильные трусы. Скриньте!

1. В природе вообще не существует трусов: ни у человека, ни у кошек или собачек. Функцию защиты от окружающей среды выполняет волосяной покров — это самая физиологичная защита. Но реальность совсем другая, мы другие, культура другая, поэтому белье должно быть максимально естественным и простым.

2. Ширина ластовицы — главный критерий «правильности» трусов. Предпочтение отдаем более широким вариантам, а значит, стрингам и танго говорим твердое «нет».

3. Белье с функцией утягивания — так себе идея, поскольку оно нарушает кровообращение в органах малого таза и к тому же, как правило, изготовлено из плотной синтетики. А мы помним, что натуральные материалы — наше все.

4. Читаем этикетку и ищем на ней хлопок, лен, батист, шелк, модал — чем их больше в составе, тем лучше. В списке не должно быть полиамида, полиэстера, эластина.

Правила стирки нижнего белья:

— новое перед первой ноской стирать строго обязательно;

— стирать нижнее белье вместе с обычной одеждой можно, от этого оно не станет инфицированным чем-то;