Гинеколог рассказала, можно ли летом ходить без нижнего белья
«Можно, — говорит акушер-гинеколог Екатерина Волкова, — это не увеличит частоту воспалений, от этого мы не «подхватим» инфекцию на стуле». Но всегда есть несколько «но».
1. Если не носить летом нижнее белье, то придется чаще стирать брюки или платье, поскольку в сутки у женщины в норме на ластовице трусов может быть от 4 до 6 мл выделений.
2. Есть риск травмировать вульву плотными швами одежды.
3. Без трусов удобно и точно не вредно для здоровья в теплую погоду в хлопковом платье, домашней одежде и во время сна, но, когда на улице холодно или тем более дождливо, от белья отказываться не стоит.
Также Екатерина Волкова рассказала, какими должны быть правильные трусы. Скриньте!
1. В природе вообще не существует трусов: ни у человека, ни у кошек или собачек. Функцию защиты от окружающей среды выполняет волосяной покров — это самая физиологичная защита. Но реальность совсем другая, мы другие, культура другая, поэтому белье должно быть максимально естественным и простым.
2. Ширина ластовицы — главный критерий «правильности» трусов. Предпочтение отдаем более широким вариантам, а значит, стрингам и танго говорим твердое «нет».
3. Белье с функцией утягивания — так себе идея, поскольку оно нарушает кровообращение в органах малого таза и к тому же, как правило, изготовлено из плотной синтетики. А мы помним, что натуральные материалы — наше все.
4. Читаем этикетку и ищем на ней хлопок, лен, батист, шелк, модал — чем их больше в составе, тем лучше. В списке не должно быть полиамида, полиэстера, эластина.
Правила стирки нижнего белья:
— новое перед первой ноской стирать строго обязательно;
— стирать нижнее белье вместе с обычной одеждой можно, от этого оно не станет инфицированным чем-то;
— гладить трусы нет необходимости: в природе мы не живем в стерильных условиях, тотальная дезинфекция всего, что попадается под руку, не нужна.
Ранее Белла Хадид осенью гуляла в трусах по Нью-Йорку.