5 диетических правил, которым опасно следовать после 40 лет
Жесткие диеты становятся образом жизни для многих молодых девушек. Что уж говорить о женщинах, которые уже отметили 40-летие. С годами метаболизм замедляется, а потому в попытках сохранить стройность женщины в зрелом возрасте начинают во многом себя ограничивать.
Однако мало кто задумывается о том, что некоторые диетические правила, которые были эффективны в 20 лет, после 40 становятся попросту опасны.
Подробнее об этих правилах – в материале "Рамблера".
Подсчет калорий
С возрастом правило "больше двигайся, меньше ешь" теряет свою эффективность. Активный образ жизни по-прежнему важен и необходим, однако питаться тоже нужно грамотно и сбалансированно, не пытаясь до минимума урезать калораж. Для поддержания здорового веса эксперты рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты, богатой овощами, фруктами и полезными жирами.
Отказ от углеводов
Диетолог Джейн Мостовфи подчеркивает: не нужно исключить из рациона все углеводы. Многие из них могут быть крайне полезны для пищеварения и здоровья в целом. В частности, эксперт рекомендует добавить в рацион овес, ячмень, неочищенный рис и кукурузу. По словам эксперта, эти продукты входят в рацион людей, которые долго живут и реже болеют.
Пропуск завтрака
Не пытайтесь сбросить вес, жертвуя завтраком по утрам. По данным исследований, люди, которые игнорируют завтрак, в течение дня употребляют больше калорий и отдают предпочтение нездоровой пище. Диетологи, напротив, рекомендуют завтракать "по-королевски". Первый прием пищи должен состоять из белков, сложных углеводов и растительных жиров.
Неизменное количество белка
С годами организм хуже перерабатывает белок, поэтому им нужно активнее снабжать свой рацион. Если раньше вы ели 50 граммов белка в день, то теперь эту порцию стоит увеличить до 100 граммов. Прежде всего нужно присмотреться к продуктам, богатым белком. Например, к мясу, птице, рыбе, яйцам и творогу.
Постоянные перекусы
Если вы питаетесь сбалансированно, вам не захочется "кусочничать" в перерывах между основными приемами пищи. А значит, ниже вероятность, что вы съедите шоколадный батончик или другой вредный снек. Если же голод все-таки настиг в самый неожиданный момент, эксперты советуют перекусывать орехами, ягодами или сыром.