5 диетических правил, которым опасно следовать после 40 лет

Жесткие диеты становятся образом жизни для многих молодых девушек. Что уж говорить о женщинах, которые уже отметили 40-летие. С годами метаболизм замедляется, а потому в попытках сохранить стройность женщины в зрелом возрасте начинают во многом себя ограничивать.

© Unsplash

Однако мало кто задумывается о том, что некоторые диетические правила, которые были эффективны в 20 лет, после 40 становятся попросту опасны.

Видео дня

Подробнее об этих правилах – в материале "Рамблера".

Подсчет калорий

С возрастом правило "больше двигайся, меньше ешь" теряет свою эффективность. Активный образ жизни по-прежнему важен и необходим, однако питаться тоже нужно грамотно и сбалансированно, не пытаясь до минимума урезать калораж. Для поддержания здорового веса эксперты рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты, богатой овощами, фруктами и полезными жирами.

Отказ от углеводов

Диетолог Джейн Мостовфи подчеркивает: не нужно исключить из рациона все углеводы. Многие из них могут быть крайне полезны для пищеварения и здоровья в целом. В частности, эксперт рекомендует добавить в рацион овес, ячмень, неочищенный рис и кукурузу. По словам эксперта, эти продукты входят в рацион людей, которые долго живут и реже болеют.

Пропуск завтрака

Не пытайтесь сбросить вес, жертвуя завтраком по утрам. По данным исследований, люди, которые игнорируют завтрак, в течение дня употребляют больше калорий и отдают предпочтение нездоровой пище. Диетологи, напротив, рекомендуют завтракать "по-королевски". Первый прием пищи должен состоять из белков, сложных углеводов и растительных жиров.

Неизменное количество белка

С годами организм хуже перерабатывает белок, поэтому им нужно активнее снабжать свой рацион. Если раньше вы ели 50 граммов белка в день, то теперь эту порцию стоит увеличить до 100 граммов. Прежде всего нужно присмотреться к продуктам, богатым белком. Например, к мясу, птице, рыбе, яйцам и творогу.

Постоянные перекусы