Врач раскрыл, чем опасна окрошка при хронических заболеваниях
Традиционное русское блюдо окрошка, которое принято готовить летом, может вызвать обострение хронических заболеваний пищеварительной системы. Об этом сообщил гастроэнтеролог, инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов.
Окрошку не рекомендуется есть людям с болезнями органов пищеварения. Это может быть гастрит, холецистит, а особенно, по словам Владимира Неронова, заболевания поджелудочной железы, например панкреатит.
Газ в составе кваса и кислота в кисломолочной продукции раздражают пищеварительную систему, поэтому боли могут усилиться, предупредил гастроэнтеролог.
По словам врача, чтобы снизить губительное воздействие на организм, желательно употреблять окрошку не в ледяном виде, а хотя бы температурой около 24–27 градусов, передает РИАМО.