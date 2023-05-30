Названы 6 продуктов, наиболее полезных для зрения
Следует регулярно есть продукты, которые будут поддерживать зрение. Они помогут снизить риск развития заболеваний.
Food.ru пишет, что в некоторых продуктах есть антиоксиданты, которые борются с воспалениями. Среди них – витамины А, С, Е, лютеин, зеаксантин, бета-каротин.
Кроме того, для здоровья глаз важны омега-3-жирные кислоты и цинк.
Так, в моркови содержатся витамин А и бета-каротин. Они сохраняют целостность сетчатки.
В цитрусовых содержится витамин C, который известен антиоксидантными свойствами. Он уничтожает избыток свободных радикалов.
Витамин С также снижает вероятность развития возрастной макулярной дегенерации — основной причины возрастной слепоты.
Миндаль – это источник витамина Е, который позволит снизить шансы на возникновение макулярной дегенерации и катаракты.
Морская рыба имеет омега-3-жирные кислоты, полезные для мозга.
Листовые салаты, такие как кейл, шпинат, руккола, имеют много лютеина и зеаксантина. Они защищают сетчатку от повреждений.
Бобовые богаты цинком. Он есть в горохе, фасоли, чечевице. Цинк защищает сетчатку и поддерживает ночное и сумеречное зрение.