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Названы 6 продуктов, наиболее полезных для зрения

Следует регулярно есть продукты, которые будут поддерживать зрение. Они помогут снизить риск развития заболеваний.

Названы 6 продуктов, наиболее полезных для зрения
© runews24.ru

Food.ru пишет, что в некоторых продуктах есть антиоксиданты, которые борются с воспалениями. Среди них – витамины А, С, Е, лютеин, зеаксантин, бета-каротин.

Кроме того, для здоровья глаз важны омега-3-жирные кислоты и цинк.

Так, в моркови содержатся витамин А и бета-каротин. Они сохраняют целостность сетчатки.

В цитрусовых содержится витамин C, который известен антиоксидантными свойствами. Он уничтожает избыток свободных радикалов.

Витамин С также снижает вероятность развития возрастной макулярной дегенерации — основной причины возрастной слепоты.

Миндаль – это источник витамина Е, который позволит снизить шансы на возникновение макулярной дегенерации и катаракты.

Морская рыба имеет омега-3-жирные кислоты, полезные для мозга.

Листовые салаты, такие как кейл, шпинат, руккола, имеют много лютеина и зеаксантина. Они защищают сетчатку от повреждений.

Бобовые богаты цинком. Он есть в горохе, фасоли, чечевице. Цинк защищает сетчатку и поддерживает ночное и сумеречное зрение.

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