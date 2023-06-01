7 простых способов пить больше воды в течение дня

Правильная работа всего организма зависит от воды. К тому же тело человека состоит из воды на 50-70%. Вот как в течение дня можно поддерживать водный баланс.

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В целом считается, что в день женщинам нужно около 9 чашек жидкости, а мужчинам - примерно 12,5 чашек жидкости. И вот как их можно получать в течение всего дня.

Ешьте продукты, которые в основном состоят из воды. Например, это огурцы, арбузы. К тому же в состав арбуза входят ещё калий и магний.

Установите напоминания. Так вы не забудете, когда вам нужно будет пить воду.

Купите большую многоразовую бутылку для воды. Сначала постарайтесь выпивать хотя бы одну такую бутылку в день, а потом дойдите до двух.

Готовьте воду вечером и убедитесь, что она доступна в течение дня. Перед тем как идти спать, наполните бутылку водой и поставьте её в холодильник. Так утром вы легко сможете её просто взять из холодильника с собой на работу.

Попробуйте ароматизированную воду. Для этого вы можете добавить в простую воду немного натурального фруктового сока, кусочек лайма, лимона или грейпфрута.

При выборе напитка выбирайте всегда воду. Она как минимум не будет содержать калорий.

Слушайте своё тело. Самое главное - пить воду каждый раз, когда начнёте испытывать жажду.