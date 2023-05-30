Врач назвала правила здорового пищеварения

Врач гастроэнтеролог-гепатолог больницы им. В. В. Виноградова Ольга Аришева назвала правила здорового пищеварения. Информационный пост вышел в соцсетях учреждения.

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Как отмечает медик, важно есть медленно. Прием пищи должен занимать не менее 30 минут. Также надо хорошо пережевывать еду, ведь именно во рту начинается первый этап пищеварения.

При этом здоровый человек может есть все. Достаточно просто уменьшить порции и не лениться жевать.

«Тщательное пережевывание, помимо прочего, способствует скорейшему насыщению», — уточняет Ольга Аришева.