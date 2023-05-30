Житель Британии наелся просроченной пищи, но отравился свежим шпинатом

Мужчина начал вести блог, в котором рассказывал подписчикам о своем опыте поедания продуктов с истекшим сроком годности. Так он хотел доказать, что иногда даты на упаковке не говорят о необходимости выбрасывать пищу. Британец поделился, как в мае ел сыр, срок которого истек еще в январе, а также пил просроченное на 41 день молоко, пишет Insider.