Житель Британии наелся просроченной пищи, но отравился свежим шпинатом
Технолог продовольственного производства из Великобритании, блогер Дэвид Врен решил перейти на просроченную пищу, но отравился свежей зеленью.
Мужчина начал вести блог, в котором рассказывал подписчикам о своем опыте поедания продуктов с истекшим сроком годности. Так он хотел доказать, что иногда даты на упаковке не говорят о необходимости выбрасывать пищу. Британец поделился, как в мае ел сыр, срок которого истек еще в январе, а также пил просроченное на 41 день молоко, пишет Insider.
Однажды блогер добавил в пасту свежий шпинат и отравился. Мужчина уверен, что причиной его плохого самочувствия стала кишечная палочка, для которой листовая зелень является благоприятной средой для размножения опасных микроорганизмов.