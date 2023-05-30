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Житель Британии наелся просроченной пищи, но отравился свежим шпинатом

Технолог продовольственного производства из Великобритании, блогер Дэвид Врен решил перейти на просроченную пищу, но отравился свежей зеленью.

Житель Британии наелся просроченной пищи, но отравился свежим шпинатом
© Слово и Дело

Мужчина начал вести блог, в котором рассказывал подписчикам о своем опыте поедания продуктов с истекшим сроком годности. Так он хотел доказать, что иногда даты на упаковке не говорят о необходимости выбрасывать пищу. Британец поделился, как в мае ел сыр, срок которого истек еще в январе, а также пил просроченное на 41 день молоко, пишет Insider.

Однажды блогер добавил в пасту свежий шпинат и отравился. Мужчина уверен, что причиной его плохого самочувствия стала кишечная палочка, для которой листовая зелень является благоприятной средой для размножения опасных микроорганизмов.

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