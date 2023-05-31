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Что такое "плохой" эстроген и как вывести его из организма

Эстроген – женский гормон, который оказывает большое влияние на здоровье и самочувствие. Эстроген регулирует работу половых органов, а также участвует в работе почти всех тканей в организме человека.

Что такое "плохой" эстроген и как вывести его из организма
© Unsplash

В частности, у взрослых женщин эстроген отвечает за менструацию, здоровье сердца, сосудов и костей, работу мозга, эмоциональную стабильность и состояние кожи. Но и это еще не все: эстроген регулирует уровни плохого и хорошего холестерина, образование тромбов и состояние стенок сосудов.

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Однако мало кто знает о том, что избыток эстрогена представляет такую же опасность, как и его дефицит. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Переизбыток эстрогена может спровоцировать разрастание жировых тканей и проблемы в работе репродуктивной системы. Кроме того, повышенный уровень данного гормона может указывать на ряд серьезных заболеваний. В их числе:
  • опухоли в яичниках
  • патологии надпочечников
  • киста яичника
  • опухоль гипофиза
  • новообразования, которые самостоятельно синтезируют эстроген

Для того, чтобы эстроген находился в пределах нормы и не оказывал пагубного влияния на организм, важно заниматься спортом, исключить или минимизировать вредные привычки, а также заботиться о здоровом обмене веществ. Что касается последнего пункта, здесь важно ввести в рацион продукты, которые стабилизируют состояние ЖКТ и улучшают гормональный фон.

Крупы с высоким содержанием клетчатки

Грубые пищевые волокна, которыми богаты булгур, овсянка, гречка и коричневый рис, очищают организм от "плохого" эстрогена. Вдобавок к этому клетчатка в крупах снижает уровень сахара, холестерина и балансирует работу ЖКТ.

Зелень

Зелень можно добавить к любому приему пищи, и организм обязательно скажет вам "спасибо". Дело в том, что практически любая зелень – источник фитоэстрогенов, которые способствуют избавлению от излишков эстрогена.

Семена льна

Семена льна – уникальный продукт, который стоит употреблять регулярно. Помимо фитоэстрогенов лен является источником омега-кислот, которые оказывают благотворное влияние на женское здоровье.

Нутрициолог Киреева назвала продукты, которые помогут избежать гормональных сбоев

Крестоцветные овощи

Брокколи, репа, капуста, редис... эти и другие крестоцветные овощи богаты фитоэстрогенами, которые балансируют гормональный обмен. Вдобавок к этому овощи – незаменимый источник клетчатки.

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