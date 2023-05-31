Как наладить питьевой режим

Нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, как правильно пить воду.

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В среднем нормальная доза для человека в сутки — 2 литра чистой воды. Исключение составляют люди, у которых диагностированы болезни почек или сердца. В этом случае дозировку должен назначать врач.

Мансурова добавила, что норма воды обычно рассчитывается по формуле 30 мл на 1 кг веса.

Эксперт отметила, что лучше выбирать фильтрованную воду, а не кипяченную. Пить воду стоит примерно за полчаса до еды, что поможет запустить и улучшить пищеварение.

Стоит выпивать стакан воды перед завтраком, а также на ночь. Когда человек спит, выделение им жидкости не останавливается и можно потерять до полутора литров, передает aif.ru.