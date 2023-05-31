$80.99+0.3186.50-0.01

Россиян предостерегли от употребления кофе по утрам

Кофе натощак приводит к проблемам со здоровьем, предупредила нутрициолог Ольга Панова. От употребления этого напитка по утрам она предостерегла в беседе с радио Sputnik.

Россиян предостерегли от употребления кофе по утрам
© Lenta.ru

Панова уточнила, что привычка начинать день с кофе может приводить к раздражению стенок желудка и скачку уровня кортизола в крови, который и без того высок по утрам. «Это нас бодрит, но те, кто постоянно так делают, всегда страдают определенной тревожностью, беспокойством. И дополнительно семимильными шагами идут к тому, чтобы заработать болезни желудка», — объяснила она.

Нутрициолог добавила, что по утрам следует сначала есть, а потом пить кофе. В этом случае уровень кортизола вырастет не так заметно, а стенки желудка будут менее подвержены раздражению.

Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала, как укрепить здоровье сердца после 50 лет. По ее словам, для профилактики сердечных болезней нужно включить в распорядок дня прогулку на свежем воздухе в течение часа.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий