Психиатр дал совет желающим бросить курить
Нарколог, врач-психиатр Александр Ковтун рассказал, что в России борьба с табакокурением идет лучше, чем в других странах.
Эксперт отметил, что табак является психоактивным веществом номер один во всем мире, к которому привыкло огромное количество людей. В России за последние годы ситуация немного улучшилась в том плане, что некурящие лучше защищены от негативного влияния табачного дыма. Ковтун отметил, что во многих странах люди все еще курят в общественных местах, на торжествах и так далее.
Ковтун подчеркнул, что государство проводит верные шаги по борьбе с табакокурением, делая табачные изделия менее доступными. Но этого мало: нужно чтобы человек сам захотел отказаться от пагубной привычки, передает НСН.
Он посоветовал желающим бросить курить обратиться к специалистам, которые помогут подобрать верную мотивацию и методику.
До этого британские ученые заявили, что такая вредная привычка, как курение, уменьшает размер мозга, а также объем серого вещества. По мнению исследователей, если в течение года курить по пачке в день, то можно столкнуться с последствиями для организма, передает издание argumenti.ru.