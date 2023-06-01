Психиатр дал совет желающим бросить курить

Нарколог, врач-психиатр Александр Ковтун рассказал, что в России борьба с табакокурением идет лучше, чем в других странах.

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Эксперт отметил, что табак является психоактивным веществом номер один во всем мире, к которому привыкло огромное количество людей. В России за последние годы ситуация немного улучшилась в том плане, что некурящие лучше защищены от негативного влияния табачного дыма. Ковтун отметил, что во многих странах люди все еще курят в общественных местах, на торжествах и так далее.

Ковтун подчеркнул, что государство проводит верные шаги по борьбе с табакокурением, делая табачные изделия менее доступными. Но этого мало: нужно чтобы человек сам захотел отказаться от пагубной привычки, передает НСН.

Он посоветовал желающим бросить курить обратиться к специалистам, которые помогут подобрать верную мотивацию и методику.