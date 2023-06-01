8 лучших упражнений для сильных и изящных рук

Комплекс приведёт мышцы в тонус, но не перекачает их.

© Чемпионат.com

Зону рук зачастую бывает проблематично проработать, особенно если вы хотите повысить тонус, гибкость и силу, но не перекачать мышцы. В подобной ситуации пилатес – отличное решение.

Видео дня

Он поможет эффективно подтянуть фигуру, улучшить осанку и координацию, а также почувствовать своё тело. Благодаря тренировкам мышцы со временем становятся эластичнее, повышается подвижность и гибкость суставов.

Важной особенностью тренинга является отсутствие ударных и аэробных нагрузок, что уменьшает риск травм и расширяет круг людей, которые могут практиковать пилатес. Занятия доступны и младшему, и старшему поколению. Беременным также не запрещены такие упражнения, но лучше перед занятием проконсультироваться с врачом.

Помимо точной техники выполнения, необходимо следить за дыханием. Упражнения плавно сменяются, перетекая из одного в другое. Такое сочетание внимания и спокойствия позволит достигнуть равновесия между духовным и физическим, снять напряжение и найти баланс.

Акулина Бахтурина, старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA: «Каждое движение в пилатесе направлено на безопасное растяжение и проработку мышц, а также на повышение двигательной активности суставов. Одно из основных преимуществ – возможность получить красивые и подтянутые руки без изнурительных тренировок в тренажёрном зале, а также без риска травм. Мышцы станут более эластичными и рельефными, но риска перекачать их нет».

Чемпионат.com

В чём польза упражнений из пилатеса для рук? Укрепление мышц плеч, предплечий и кистей. Увеличивается сила, становится легче выполнять повседневные задачи, например, доносить продукты из магазина. Развитие гибкости рук и плеч. Уменьшается риск травм и появления боли в суставах. Улучшение осанки. Во время упражнений позвоночник восстанавливает естественное положение, позволяя также уменьшить напряжение в шее и плечах. Уменьшение боли в руках. Если мышцы в этих частях тела напрягаются в повседневной жизни, то избежать неприятных ощущений не получится, но они пройдут после нескольких тренировок. Улучшение координации. Вы научитесь контролировать своё тело и движения. На что стоит обратить внимание?

Перед началом занятий обязательно оцените свой уровень подготовки и не стремитесь превзойти себя: прислушивайтесь к себе и подбирайте оптимальную нагрузку.

Комплекс упражнений для изящных рук

Для хорошего результата необходимо отводить несколько дней в неделю тренировкам. Выполняйте каждое движение согласно рекомендациям и следуйте технике. В пилатесе важно качество, а не количество упражнений.

Отведение назад

Техника выполнения Лягте на спину, согните ноги в коленях на ширине тазобедренного сустава, поднимите руки вверх перед собой.

На вдохе вытяните пальцы вверх и отведите руки назад, не касаясь пола.

На выдохе вернитесь в исходное положение.

Во время отведения рук назад следите, чтобы поясница не отрывалась от пола.

Повторите 10 раз.

Чемпионат.com

Разведение рук в стороны

Техника выполнения Лягте на спину, согните ноги в коленях на ширине тазобедренного сустава, вытяните руки вверх.

На вдохе разведите руки в стороны.

На выдохе вернитесь в исходное положение.

Контролируйте положение поясницы: она не должна отрываться от пола.

Выполните 10 раз.

Чередование рук

Техника выполнения Лягте на спину, согните ноги в коленях на ширине тазобедренного сустава, поднимите руки вверх перед собой.

На вдохе отведите правую руку назад, а левую вперёд, опустив вниз, не касаясь пола.

На выдохе чередуйте движения.

Держите руки напряженными на протяжении всего подхода.

Выполняйте упражнение в медленном темпе.

Повторите 16 раз.

Чемпионат.com

Разведение рук

Техника выполнения Встаньте и поднимите руки вверх.

На выдохе опустите их вниз, сгибая в локтях, до линии, параллельной полу.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Повторите упражнение 16 раз.

Лодочка

Техника выполнения Лягте на живот и вытяните руки вперёд.

Сделайте вдох, оттолкнитесь грудью от пола, поднимите грудной отдел и потянитесь за руками.

На выдохе опуститесь и расслабьтесь.

Выполните 15 раз.

Чемпионат.com

Лодочка с разведёнными руками

Техника выполнения Лягте на живот и разведите руки по сторонам.

На вдохе оттолкнитесь грудью от пола и поднимитесь наверх.

На выдохе опуститесь.

Повторите 15 раз.

Скручивания

Техника выполнения Лягте на спину, согните ноги в коленях на ширине тазобедренного сустава.

На выдохе поднимитесь вверх, выполните скручивание, выпрямите руки и зафиксируйте свое положение.

На вдохе коснитесь руками колен, на выдохе уведите руки назад.

Вернитесь в исходное положение.

Руки должны быть выпрямлены на протяжении всего упражнения.

Выполните упражнение 10 раз.

Чемпионат.com

Гиперэкстензия

Техника выполнения Лягте на живот и уберите руки за голову.

На вдохе оттолкнитесь от пола и поднимите грудной отдел вверх.

На выдохе плавно опуститесь.

Ноги от пола не отрывайте.

Повторите 10 раз.

Чемпионат.com