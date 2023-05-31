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5 способов избавиться от жира на животе без строгой диеты

Согласно Health Survey for England, 25,9% взрослых британцев страдают ожирением, а 37,9% имеют избыточный вес. И перед тем, как начать худеть, нужно измерить окружность талии. Это число должно составлять менее половины вашего роста.

5 способов избавиться от жира на животе без строгой диеты
© Ferra.ru

Существует множество способов похудеть. Однако доктор Сара Каят, врач-резидент This Morning, дала пять советов по тому, как сделать это наиболее эффективно.

Ешьте осознанно. Обращайте внимание на вкус блюд, когда вы едите, и старайтесь не употреблять пищу на ходу или во время просмотра телевизора. Осознанное питание действительно помогает поддерживать здоровый вес.

Употребляйте больше «правильной» пищи. Это низкокалорийные продукты с высоким содержанием питательных веществ. Например, растительные продукты.

Перекусывайте. Но выбирайте при этом правильные продукты. К примеру, вместо сладостей, обработанных, солёных продуктов возьмите орехи.

Ограничьте употребление алкоголя. Связано это с тем, что алкоголь очень калориен.

Держитесь подальше от экстремальных диет. Такие диеты могут повлиять на ваш обмен веществ, на то, как ваше тело накапливает жир.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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