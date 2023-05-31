Диетолог посоветовала не пропускать завтрак и не есть за компанию

Диетолог Егорова посоветовала не пропускать завтрак и не есть за компанию. Переедание — это главная причина набора лишнего веса и источник множества проблем со здоровьем. Классическая ситуация: за ужином вы чувствуете, что не наелись, съедаете что-то ещё и тут же понимаете, что это было зря, потому что желудок переполнен. Систематические переедания могут случаться на фоне сильного эмоционального стресса, усталости, а также если вы не умеете слушать свой организм. Однако это не приговор. Есть несколько полезных советов, как не переедать и сбросить лишний вес.

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Автор книги «Есть хорошо» издательства «Комсомольская правда», диетолог Анастасия Егорова отметила, что есть как минимум два полезных упражнения, которые помогут не переедать:

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Делайте паузу, как только съели половину тарелки. Положите прибор на стол и посидите минуту. Спросите себя: «А хочу ли я есть ещё»? Если точно «да», съешьте ещё половину (от оставшегося) и снова положите прибор и посидите минуту.

Можно класть прибор на стол после каждых двух вилок (ложек) пищи. И со временем будете замечать, что уже наелись, а на тарелке ещё много чего осталось.

Записывайте триггеры

У переедания всегда есть триггер. Что-то, что заставляет идти на кухню за печеньем. Обычно таких триггеров не так много и они постоянно повторяются.

Заведите «блокнот обжорства» и держите всегда под рукой. Как только почувствовали внеурочный приступ голода, то запишите, что на него толкнуло. Это могут быть плохие новости или мысли о плохом. На каждом этапе как можно подробнее описывайте, что вы переживаете. Возвращайтесь мысленно назад, ищите сходства. И как только увидели последовательность, старайтесь заблаговременно снизить уровень стресса.

«Помимо чувств голода и сытости, наше питание контролируют привычки. Они пронизывают всю нашу жизнь, как правило, их довольно много. Назову полезные пищевые привычки, которые помогут вам похудеть и держать голод в узде», — отметила Егорова.

Важные привычки, которые помогут похудеть

Не пропускайте первый приём пищи. Даже если вы вечером обильно поели и утром не особо голодны, не отказывайте себе в завтраке. Люди, которые завтракают, реже переедают в течение дня.

Чаще готовьте полужидкие и жидкие блюда — овощные рагу и супы.

Откажитесь от блюд, жаренных на масле. Используйте гриль, аэрогриль, сковородки со специальным антипригарным покрытием. Тушите, отваривайте, запекайте. Также полезна пароварка.

Старайтесь отказаться или минимизировать колбасы, сосиски, готовые полуфабрикаты и т. п. Порции блюд из этих продуктов не должны превышать 50 гр в день (например, кусок колбасы на бутерброде, если нет времени приготовить что-то существенное).

Вечером за час до выхода с работы можно перекусить: съесть йогурт или банан, выпить кефир. Это утолит голод и убережёт вас от ночного дожора.

Не ешьте за компанию, если нет аппетита.