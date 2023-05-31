Нутрициолог Панова: привычка пить кофе с утра и натощак может привести к болезням желудка. А ещё — к тревожности, рассказала врач. Если для вас чашка кофе с утра равна завтраку, это большая ошибка, предупредила она. Дело в том, что с утра у человека и так самый высокий уровень гормона стресса, который из-за кофе может ещё сильнее повыситься. И тогда вас ждёт не только утренняя бодрость, но и неприятные последствия. Нутрициолог посоветовала сначала есть, а потом уж пить кофе.

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Кофе и кортизол

Кофе часто пьют по утрам, чтобы взбодриться. Многие ещё и делают это натощак, отметила нутрициолог Ольга Панова. Она назвала это самой вредной привычкой любителей кофе.

Привычка начинать день подобным образом может привести к слишком сильному повышению уровня кортизола в крови. Гормон стресса у человека выше всего с утра, к вечеру его показатели снижаются. А когда мы пьём кофе на голодный желудок, то «добавляем» себе этот гормон — поскольку кофеин стимулирует его выработку. Это, конечно, бодрит, но часто приводит к крайностям — те, кто постоянно так делает, всегда страдают определённой тревожностью и беспокойством.

Кофе и болезни желудка

А ещё кофе натощак приводит к раздражению стенок желудка. Что, в свою очередь, чревато болезнями ЖКТ.

Нутрициолог посоветовала всё же сначала есть, а потом пить кофе. Тогда уровень кортизола вырастет не так заметно, а желудок будет менее раздражён.

Ранее россиянам рассказали о том, что привычка пить кофе во время стресса — так себе занятие. Ведь, кроме прочего, после чашечки кофе в организме стремительно поднимается уровень глюкозы. А потом происходит её резкое падение. От всего этого страдают сосуды.