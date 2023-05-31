Как научиться быстро засыпать и крепко спать

Ни одно известное лекарство, включая кофеин, не может эффективно устранить недосыпание человека. А причина этого отчасти связана с веществом под названием аденозин, которое играет важную роль в регуляции сна, пишет в The Washington Post известный американский врач, доктор медицинских наук Ричард А. Фридман, лечащий психиатр в Пресвитерианской больнице и директор по психофармакологии в психиатрической клинике Пейн-Уитни.

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Когда человек просыпается после спокойного ночного сна, уровень аденозина в мозге находится на самом низком уровне, поскольку у спящего человека он за ночь выводится. И это помогает нам просыпаться, оставаясь бодрым, в твердом уме и трезвой памяти. Сильно упрощенно аденозин - это молекула усталости. В мозге аденозин накапливается за день, а по мере нарастания концентрации "сообщает" нейронам, что пора спать.

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Кофеин же - это мощный антагонист аденозина в головном мозге. Он блокирует действие аденозина и заставляет человека чувствовать себя бодрым весь день.

Кофеин обычно усваивается в организме человека за четыре-шесть часов, утверждает Фридман, не давая в течение дня нам уснуть. Поэтому, учитывая средний период полураспада кофеина, лучше всего пить кофе утром и избегать его употребления после обеда. Некоторые люди, считает врач, генетически медленно усваивают кофеин, поэтому у них возникает бессонница и после утреннего кофе. Таким Фридман советует перейти на чай.

Но, утверждает Фридман, простая истина заключается в том, что человек не можете поддерживать себя кофеином бесконечно и уровень аденозина в мозге все равно не даст нам заснуть. Это замкнутый круг. И когда это произойдет, не следует паниковать и бежать за снотворным, нужно просто дать своему мозгу отключиться естественным путем.

Доктор дает два самых эффективных, по его мнению, совета уснуть. Он предупреждает, что родились они не на пустом месте, а в результате долгих исследований, которые и доказали их эффективность. Эти советы, считает Фридман, дадут фору любому снотворному.

Совет первый. Не следует в постели делать ничего, кроме как спать или заниматься сексом. Не должно быть никакого чтения, прослушивания музыки или чего-то вроде этого. Мозг должен ассоциировать постель исключительно со сном.

Совет второй. Нужно обязательно установить регулярное время для сна. А если вы не засыпаете через 15-20 минут, обязательно встаньте с кровати, сядьте в удобное кресло и почитайте что-нибудь не слишком захватывающее, или посмотрите. Как только почувствуете усталость, возвращайтесь в постель и попробуйте еще раз уснуть. Не получилось? Повторите это упражнение заново и повторяйте до тех пор, пока не уснете.