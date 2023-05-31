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52-летняя фитнес-тренер раскрыла секрет идеальной фигуры для женщин старше 50

После появления первых симптомов менопаузы женщинам следует внимательнее следить за здоровьем, а также изменить диету и режим тренировок, считает личный фитнес-тренер Сесилия Харрис из Великобритании. Секрет стройной фигуры для женщин старше 50 лет она раскрыла в интервью изданию The Sun.

Фитнес-тренер раскрыла секрет идеальной фигуры для женщин старше 50
© Lenta.ru

Харрис отметила, что интенсивно тренировалась и следила за питанием с 30 лет, однако с появлением первых признаков менопаузы заметила, что прежних усилий для поддержания здоровья и красоты недостаточно.

«С возрастом мышечная масса снижается из-за естественных процессов. Хотя я поддерживала себя в форме с помощью кардиотренировок, моя фигура портилась, потому что мышцы слабели и уменьшались», — рассказала тренер.

Для того чтобы добиться идеальной формы, женщина решила изменить подход к спорту и питанию. Она заменила кардиотренировки на силовые и стала пять раз в неделю заниматься с гантелями, выполняя приседания, сгибания рук, выпады и другие упражнения с утяжелением.

Кроме того, Харрис пересмотрела режим питания. Если раньше с утра она выпивала несколько чашек кофе, перекусывала чипсами и кексами в обед, а вечером ужинала пастой с бокалом вина, то после менопаузы она стала придерживаться более строгой и полезной диеты.

«Я всегда знала, что обработанные продукты — это табу, но я удивилась, обнаружив, что сложные углеводы, такие как белый хлеб и макароны, усугубляют симптомы менопаузы», — добавила она.

Тренер рассказала, что теперь на завтрак вместо привычных тостов ест омлет, на обед — свежий салат и рыбу, а на ужин готовит полезную и легкую пищу наподобие курицы с овощами и коричневым рисом. Харрис отметила, что новый режим питания и тренировок помог ей добиться идеальной фигуры, которой у нее не было даже в 20 или 30 лет.

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