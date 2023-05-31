Терапевт: духота опасна для детей, беременных и пожилых

Терапевт Тарадеева: духота опасна для детей, беременных и пожилых. Трудно найти человека, который не сталкивался с духотой, особенно летом. Ощущение нехватки воздуха и затруднённое дыхание — эти симптомы знакомы каждому, кто проводит много времени в закрытом и непроветриваемом помещении, причём эта проблема актуальна для любого времени года. Но многие полагают, что только жаркая погода и нехватка чистого кислорода — основные причины появления духоты в помещении, но это не так.

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На самом деле духота в помещении появляется в результате повышения в нём концентрации углекислого газа, причём основным источником этого газа является сам человек.

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Врач-терапевт «Инвитро-Приволжье» Татьяна Тарадеева рассказала, что на микроклимат в помещении влияют температура, влажность, а также содержание кислорода и углекислого газа. Есть даже утверждённые нормы:

кислород — 20–22%;

углекислый газ — в норме не более 400 ppm (куб. см газа в куб. м воздуха), но допустимо до 600–1000 ppm;

температура воздуха — не более 25 градусов;

влажность — менее 40%.

Что происходит с организмом в духоте

Если человек сидит в духоте постоянно, это грозит вазомоторным ринитом, синуситом, бронхитом, фарингитом или ларингитом. В целом, когда организму не хватает кислорода, наступает гипоксия мозга. В таком состоянии люди часто особенно раздражительны и эмоционально неустойчивы. Снижается память и концентрация внимания, появляются головные боли.

«В душном помещении под действием углекислого газа, который мы выдыхаем, повышается артериальное давление, возбуждённое состояние может сменяться заторможенностью, сонливостью. Высокая концентрация углекислоты нередко приводит к сухому кашлю и мигрени», — предупредила терапевт в беседе с «Доктором Питером».

В духоте у человека меняются частота и глубина дыхания. Пострадавший может непроизвольно высоко поднять плечи и, опираясь на руки, стоять, слегка согнув колени. Когда воздуха не хватает, кожа во время вздоха втягивается в межрёберные промежутки.

Кому опасна духота

Очень чувствительны к духоте дети, беременные женщины и пожилые. Плохо переносят спёртый воздух люди с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и щитовидной железы, неврологическими заболеваниями, а также ожирением. Для этих категорий находиться в душных помещениях особенно опасно.

Чувствительность к духоте зависит и от образа жизни. Частенько после бессонной ночи, сильного стресса или во время голодания недостаток кислорода может вообще может закончиться обмороком.

Что делать, если стало плохо в духоте

Для начала снимите или расстегните тесную одежду, чтобы ничего не сдавливало. Откройте окна и двери для доступа кислорода. Сядьте или лягте. Измерьте артериальное давление, если это возможно. Если после открытия окна лучше не стало, то звоните в скорую помощь.

При хронических заболеваниях нужно носить с собой средства скорой помощи. Это могут быть ингалятор, лекарства для снижения давления и купирования сердечного приступа.

В идеале в жару лучше надевать натуральные ткани светлых тонов. И выбирайте натуральные материалы (хлопок. лён): синтетика хуже впитывает влагу, из-за чего организм быстрее перегревается.

«Чтобы легче переносить духоту, соблюдайте режим питания, не забывайте пить достаточное количество воды и отдыхать. Своевременно принимайте лекарства, прописанные врачом», — заключила терапевт.