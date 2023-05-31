Названы простые способы поддержать и восстановить микрофлору организма

Микробы везде! На улице, на нашем лице и руках, даже внутри нашего организма. Но паниковать не стоит, большинство из них для нас абсолютно безопасны, а некоторые даже очень полезны. Например, существуют микроорганизмы, которые составляют микрофлору человеческого организма — основополагающую часть нашей жизни. О том, как микробы влияют на наше состояние, рассказала терапевт и аллерголог-иммунолог «CM-Клиники» в Санкт-Петербурге Елена Манило.

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Полезные и не очень бактерии

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Все микробы можно разделить на полезные, условно-патогенные и вредоносные патогенные. Последние самые опасные, они ни в коем случае не должны попасть в наше тело.

«При проникновении в организм патогенные бактерии вызывают воспалительные процессы в любом месте, до которого они смогли добраться. Будь то желудок, лёгкие, носоглотка — всё находится в зоне риска», — объясняет Манило.

Условно-патогенные бактерии, даже если попадут извне, станут опасны только при добавлении факторов риска — о них ниже. Без этих факторов они вместе с полезными бактериями находятся в организме человека и не вредят ему. Именно из этих двух типов бактерий состоит микрофлора или микробиота. Формируется это сообщество ещё в момент рождения, а окончательную форму принимает к трём годам, когда ребёнок уже изучит ближайший окружающий мир.

Самая крупная микрофлора в организме человека — кишечная. Её населяют больше 10 000 видов разных бактерий. А масса кишечной микрофлоры может составлять до 5% от веса человека.

Большая часть микрофлоры — полезные микробы, которые участвуют в важных процессах организма: пищеварение, синтез витаминов, поддержание иммунитета, защита от патогенных бактерий.

Условно-патогенные бактерии — благо или вред

Особенность данного вида микробов в том, что в нормальном состоянии они абсолютно безопасны для человека и никак себя не проявляют. Но при определенных условиях эти микроорганизмы становятся патогенными и начинают воспалительный процесс. Стать опасными они могут в двух случаях: при попадании в другую микрофлору и во время болезни, когда наш иммунитет ослаблен. Причём избежать этого невозможно — условно-патогенные бактерии всегда находятся в нашем организме.

Как избежать изменений микрофлоры

Микрофлора — хрупкое сообщество, которое даёт сбой при малейших проблемах.

«Если в организм попали патогенные бактерии или активировались условно-патогенные микроорганизмы, то функции микрофлоры нарушаются. Причём к нарушениям может привести и увеличение числа хороших микробов, так как при переизбытке они перестают отличать «своих» от «чужих» и начинают взаимное уничтожение. Активная жизнедеятельность бактерий приводит к раздражению слизистых», — рассказала Манило.

Признаки дисбаланса микрофлоры

Один из признаков дисбаланса микрофлоры — ослабленный иммунитет. Характерные проявления этого — частые простуды и респираторные заболевания.

Ещё один повод обратиться к врачу — проблемы с желудочно-кишечным трактом. В нём сконцентрировано до 60% всех бактерий, поэтому любое изменение микрофлоры в первую очередь сказывается на пищеварении.

Из других симптомов можно выделить кожные высыпания, ранние морщины и изменившийся цвет лица.

Как защитить микрофлору

Основа здоровой микрофлоры — правильный образ жизни. Первым шагом станет формирование режима питания и рациона.

«Бактерии потребляют разные вещества, поэтому еда должна быть разнообразной. Стоит исключить вредную пищу, особенно продукты с большим количеством сахара и консервантов — они могут уничтожать микроорганизмы. Также важно следить за употребляемыми медикаментами. Например, приём антибиотиков, гормонов или противовоспалительных без рекомендации врача нарушает микрофлору» — рассказала Елена Манило.