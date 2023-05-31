Назван продукт на завтрак, который запускает кишечник лучше всего

Врач-диетолог Лиза Афинская рассказала о продукте, который стоить включить в завтрак, чтобы запустить работу кишечника. Врач порекомендовала есть цельнозерновой хлеб.

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Она посоветовала отказаться от изделий из рафинированной муки. По словам Афинской, употребление цельнозернового хлеба благотворно скажется на кишечнике.