Развеян популярный миф о женском алкоголизме

«К сожалению, зачастую нет адекватного представления о том, в полном ли объеме зависимая женщина получила помощь, или она ее не получила, и ей не сказали об этом, а просто взяли закодировали — то есть она просто недолеченная, и мы на основании этого делаем вывод, что это неизлечимо», — пояснил Исаев.