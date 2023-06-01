Врач объяснила, как фрукты вредят организму
Употребление большого количества фруктов может привести к негативным последствиям для организма. Об этом предупредила врач-терапевт Марина Константинова.
«Фрукты содержат множество полезных веществ, но также содержат фруктозу, которая может нагрузить печень при ее чрезмерном потреблении. Поэтому женщинам рекомендуется съедать 150–200 граммов фруктов за раз, а мужчинам – 200–250 граммов», – пояснила эксперт.
По ее словам, это может привести к некоторым проблемам – вздутию живота, диарее, аллергии и отравлениям. Кроме того, кислые фрукты могут вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта и усугубить симптомы хронических заболеваний, к примеру, гастрита или язвы.
Марина Константинова рекомендовала ограничить употребление фруктов людям с сахарным диабетом, проблемами ЖКТ и аллергиями, пишет издание Sm.news.