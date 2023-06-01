С какими болезнями помогают бороться таурин и черный перец

Ученые из Университета Виктории в Австралии доказали эффективность комбинации таурина и экстракта черного перца в снижении факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование было опубликовано в журнале Nutrients.

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Популярность западной диеты, включающей большое количество насыщенных жиров, сахара и соли, наряду с малоподвижным образом жизни увеличили распространенность сердечно-сосудистых заболеваний среди населения планеты. На протяжении многих веков натуральные продукты использовались для лечения этих и многих других заболеваний.

В частности в последнее время таурину и черному перцу уделяется большое внимание благодаря их кардиопротекторным эффектам, основанным на противовоспалительных, антигипертензивных, антиоксидантных и антиатеросклеротических свойствах.

Таурин — сульфокислота (серосодержащая аминокислота), образующаяся в организме из цистеина и метионина. Однако большая часть таурина поступает в организм при употреблении морепродуктов, яиц, мяса и птицы. Таурин обладает противовоспалительным действием. Кроме того, он также может модулировать кровяное давление и сосудистый тонус.

Черный перец широко используется для лечения многих заболеваний из-за высокого содержания терпенов.

Эти биоактивные соединения представляют собой разнообразный класс органических соединений, обычно присутствующих в эфирных маслах на растительной основе. Он обладает антиоксидантными, противовоспалительными, антигиперлипидемическими свойствами и способностью снижать кровяное давление.

В своей работе авторы проанализировали существующую литературу, в которой оценивались свойства и эффективность этой комбинации. Несколько исследований показали, что острое и хроническое воспаление играет решающую роль в прогрессировании и тяжести сердечно-сосудистых заболеваний.