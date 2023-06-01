Что такое ПМС и как от него избавиться

ПМС включает в себя группу симптомов, возникновение которых совпадает с менструальным циклом женщины. Согласно Women'sHealth.gov, предменструальный синдром начинается после овуляции и заканчивается с началом менструации.

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По мнению учёных, предменструальный синдром связан с резким снижением уровня гормонов эстрогена и прогестерона. Это происходит в случае, когда женщина не беременна. По данным клиники Майо, при ПМС возникают определённые эмоциональные и физические симптомы.

Среди эмоциональных признаков ПМС выделяют напряжение/беспокойство, депрессивное настроение, плаксивость, перепады настроения, изменения аппетита, бессонница, социальная изоляция, плохая концентрация, изменение полового влечения.

Из физических симптомов при ПМС появляются боль в мышцах или суставах, головная боль, усталость, увеличение веса (из-за задержки жидкости в организме), вздутие живота, болезненность молочных желез, прыщи, запор или диарея, непереносимость алкоголя.

Есть большое количество способов облегчить симптомы ПМС. Это может быть приём безрецептурных лекарств, лекарств по рецепту, изменения образа жизни.

Помочь при ПМС из безрецептурных средств могут нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен, аспирин), добавки В6, кальция, магния. Среди лекарств по рецепту это противозачаточные, лекарства для приостановки в яичниках выработки прогестерона и эстрогена, антидепрессанты, таблетки от вздутия живота.

Наконец, облегчить состояние при ПМС помогают такие изменения в образе жизни, как 30 минут аэробных упражнений, сбалансированная диета, уменьшение потребления соли, сахара, кофеина, достаточное количество отдыха и сна, отказ от курения.