Врач предупредила о способности молока разрушать суставы

"Казалось бы, молоко содержит большое количество кальция. И многие его пьют, чтобы восполнить этот элемент. Но в молоке также есть и лактоза – молочный сахар, который при чрезмерном употреблении напитка может вызвать воспаление в организме и ухудшить состояние суставов", – говорит эксперт.