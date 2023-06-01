Диетолог назвала самую опасную диету

Диетолог Сорокина: мечтать о красивой фигуре после монодиеты не стоит. Да, если долго питаться лишь одним видом продуктов, то вы станете немного стройнее — это факт. Вот только всё «потерянное» очень быстро вернётся на привычные места, даже с лишними килограммами сверху. Почему такой популярной монодиеты нужно избегать, рассказала эксперт.

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Почему мы худеем на монодиете?

По словам диетолога Марины Сорокиной, так происходит за счёт избавления излишек воды и истощения мышц. Лишившись нормального количества калорий, тело черпает их из того, что есть — мышцы. В итоге у вас будет иссушенное овощами или фруктами тело.

Так что в теории для кого этот рацион и может подойти — это, например, для спортсменов на сушке. И то обычно они предпочитают питаться всё же разнообразно.

Опасность монодиеты

Врач-диетолог называет различные домыслы и «чудеса» монодиеты ложью. Поэтому она не рекомендует пробовать этот экстремальный рацион на себе.

«От таких ограничивающих рацион питания диет организм не получает никакой пользы. Ведь он лишается разнообразия витаминов и микроэлементов. А на одной клетчатке или магнии с калием здоровье не улучшить», — пояснила эксперт.

Кому монодиета противопоказана?

Специалист посоветовала избегать этого способа похудения тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), гипертония, сахарный диабет или мочекаменная болезнь.

Монодиета — это ещё и одна из немногих популярных в обществе диет, которые могут привести к развитию опасных заболеваний: гастриту, язве желудка, железодефицитной анемии и даже сахарному диабету.