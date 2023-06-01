Врач рассказал, чем опасна долгая ходьба на каблуках

Ношение обуви на высоких каблуках может негативно отразиться на здоровье. С таким заявлением в беседе с изданием Best Life выступил врач-ортопед Грегори Альварес.

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Медицинский специалист утверждает, что многие женщины пренебрегают собственным здоровьем, выбирая туфли на шпильке. Однако такое решение может привести к негативным последствиям. По словам Альвареса, длительная ходьба на каблуках может привести к появлению болезненных волдырей.

«Если вы все же хотите быть высокой, подумайте об обуви с платформой на передней части стопы. Это вызывает меньшую деформацию стопы», — уточнил ортопед.