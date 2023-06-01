$80.97-0.0386.58+0.08

Врач Альварес рассказал, чем опасна долгая ходьба на каблуках

Ношение обуви на высоких каблуках может негативно отразиться на здоровье. С таким заявлением в беседе с изданием Best Life выступил врач-ортопед Грегори Альварес.

Врач рассказал, чем опасна долгая ходьба на каблуках
© Слово и Дело

Медицинский специалист утверждает, что многие женщины пренебрегают собственным здоровьем, выбирая туфли на шпильке. Однако такое решение может привести к негативным последствиям. По словам Альвареса, длительная ходьба на каблуках может привести к появлению болезненных волдырей.

«Если вы все же хотите быть высокой, подумайте об обуви с платформой на передней части стопы. Это вызывает меньшую деформацию стопы», — уточнил ортопед.

Врач также рекомендует делать растяжку икр, лодыжек и ступней перед длительными прогулками. В конце дня он советует делать массаж ног, чтобы снять напряжение или боль.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий