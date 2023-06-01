Эндокринолог посоветовал пить чай из крапивы для похудения

Эндокринолог Жито посоветовал пить чай из крапивы для похудения. Хорошая новость для тех, кто любит чай. Ко всем полезным свойствам этого напитка можно добавить ещё одно: он помогает избавляться от лишних кило. Только речь вовсе не о магазинных чаях «для похудания» с непонятным составом, а о напитках на основе натуральных ингредиентов. Каких — рассказал терапевт, эндокринолог, кардиолог Алексей Жито.

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В основе по-настоящему полезных чаёв для похудения должны быть ингредиенты, которые ускоряют обмен веществ, снижают аппетит и уровень глюкозы в крови, а ещё помогают переваривать жирные продукты, объяснил врач.

Для этих целей как раз подходит зелёный чай. В нём присутствуют катехины и кофеин. Они помогают активировать метаболизм и сжигать жировые запасы. Заодно этот чай повышает температуру тела, а значит, помогает сжигать калории.

В качестве чая для похудения можно заваривать шиповник. В нём есть витамин С, пектин и другие помощники с лишними кило. Например, пектин продлевает чувство сытости. А витамин С снижает уровень стресса, из-за которого может откладываться жир.

Чай, в основе которого есть крапива, богат витаминами, минералами, белком и кальцием. Он ускоряет обмен веществ и помогает выводить из организма всякие вредности — шлаки и токсины. Приятный бонус: от чая из крапивы долго не будет хотеться есть.

При проблемах с ЖКТ полезен чай с мятой. Ментол стимулирует метаболизм, сжигает жировые запасы и снижает аппетит, рассказал эндокринолог изданию «Доктор Питер».

Только, увы, похудеть на одних лишь правильных чаях не получится, разочаровал доктор. В борьбе с лишним весом нужен комплексный подход — правильное питание, физические нагрузки, режим дня. А в некоторых случаях не обойтись без консультации врача.