Врач рассказала о пользе считающихся вредными продуктов

Врач общей практики Екатерина Серебренникова рассказала, что есть продукты, которые по разным причинам являются вредными. Однако при разумном употреблении они не навредят организму, а принесут ему пользу, пишет агентство «Прайм».

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Считается, что кофе вреден для здоровья. Но при разумном потреблении напиток оказывает положительное влияние на сердце и на иммунную систему.

«За счет богатого содержания антиоксидантов кофе помогает организму противостоять вирусам и снижает риск хронических заболеваний. Таких, как рак или диабет», — объяснила врач.

Из витаминов в кофе присутствует В1 и В2, Е и РР. Минеральный комплекс представлен железом, кальцием и магнием, фосфором. Кроме того, кофе в небольших дозах ускоряет процессы обмена веществ в организме, приводя к похудению, уточнила медик.

При отсутствии противопоказаний одна-две чашки напитка с утра обеспечат бодрость и хорошее настроение, заверила Серебренникова.

Это же касается масла. Частое употребление продукта повышает уровень холестерина в крови и является фактором риска развития ожирения. Как объяснила специалист, потребление насыщенных жирных кислот для взрослых и детей не должно превышать 10 процентов от калорийности суточного рациона. Не надо забывать, что сливочное масло является источником витамина А — обязательной части ежедневного рациона ребенка.

Упомянула врач и про творог. Необходимо делать выбор в пользу обезжиренных молочных продуктов или пониженной жирности. Частое употребление творога способствует набору лишнего веса, предупредила Серебренникова. Однако в разумных пределах этот продукт будет являться достойным источником белка и кальция.