Что такое расстройство пищевого поведения и почему оно случается

Врач Генварская: расстройство пищевого поведение может передаваться по наследству. А ещё причиной заболевания могут быть биологические, психологические, социокультурные или семейные факторы. Поэтому у детей, родители которых страдают расстройством, часто оно также проявляется. Кроме этого, пищевое поведение связано с нейромедиаторами серотонином и дофамином.

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Что такое расстройство пищевого поведения

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Расстройство пищевого поведения, или РПП, — это группа заболеваний, связанных с нарушением режима приёма пищи. Человек может переедать или, наоборот, крайне ограничивать себя в еде, вплоть до голодания.

Виды заболевания

Врач-психотерапевт, сексолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Диана Генварская рассказала РИАМО, что расстройство пищевого поведения может проявляться в:

булимии — патологическом переедании, после чего человек испытывает приступ раскаяния и избавляется от лишней еды;

анорексии — патологическом отказе от еды из-за отсутствия аппетита и чувства голода;

переедании;

рвоте, вызванной психическими расстройствами.

Анорексия в последние годы, на фоне популярности ЗОЖ и красивого тела, стала причиной многих смертей. Заболевание приводит к истощению и смерти. Статистика говорит, что от анорексии умирают 5% девушек, страдающих заболеванием, и 10% могут умереть в течение ближайших 10 лет, даже если они в психологическом плане излечились.

Более распространена булимия — в некоторых странах ею страдают до 4% населения. Обычно этим РПП страдают молодые девушки от 10 до 24 лет.

Всего в мире расстройствами страдают около 14 млн человек. В основном это женщины. По смертности среди психических расстройств РПП уступают только передозировке наркотиками.

В чём причины РПП

Врач-психотерапевт, сексолог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Диана Генварская считает, что на больных РПП может влиять наследственность. Исследования показывают, что заболевания могут передаваться от родителей к детям.

Кроме этого, РПП могут вызывать проблемы с самооценкой, стрессом, тревожностью, депрессией. Иногда расстройства возникают у людей, которым свойственен перфекционизм и связанные с этой чертой фрустрации.

Также влияют на возникновение этих заболеваний социокультурные норма — например, необходимость иметь идеальное тело. Причиной возникновения РПП могут быть методы воспитания в семье.

В целом люди с повышенной стрессоустойчивостью имеют меньше рисков получить РПП.