Врачи рассказали, чем может быть полезна кола
Диетологи уже приучили нас, что сладкие газировки - безусловное зло, и чем меньше их пить - тем лучше для здоровья. Но, оказывается, в некоторых случаях кола может оказаться полезной, сообщили эксперты телеканала "Доктор".
Когда несколько глотков колы помогут улучшить состояния организма?
1. При тошноте
Вылечить отравление коле не под силу, но она может временно снять рвотные позывы. Дело в том, что кола стимулирует процесс переваривания и ускоряет всасывание жидкости в кровь. Но эффект может быть обратным, если выпить больше одного стакана, предупреждают врачи.
2. При переедании
По этой же причине - ускорение переваривания пищи - колы можно выпить, если вы не сумели вовремя остановиться и переели, а под рукой не оказалось ферментных препаратов. Хотя, конечно, ничего хорошего для организма в таком поведении нет, но газировка действительно может облегчить ощущение тяжести в желудке.
3. От боли в горле
Колу можно использовать для полоскания, если у вас заболело горло. Пить ее в этом случае не нужно. Используется напиток комнатной температуры, можно также чуть подогреть. Основное лечение это не заменит, но кола уберет налет с миндалин и временно снимет болевые ощущения - в этом поможет ортофосфорная кислота.
3. От фитобезоаров
Фитобезоары - это скопления в желудке непереваренных остатков фруктов и овощей - косточек, кожицы, клетчатки, которые могут оставаться там в виде комков. Для лечения приходится прибегать даже к оперативному вмешательству. Но известен случай в США, когда мужчина сам смог частично растворить и размягчить камень в желудке, состоящий из остатков растительной пищи, выпивая по две банки колы каждые 6 часов в течение нескольких дней. Справиться с заболеванием помогла все та же ортофосфорная кислота в составе напитка.
"И все же увлекаться сладкими газировками и пить их "для профилактики" точно не стоит. Ортофосфорная кислота, несмотря на редкие случаи пользы, также является одной из самый частых причин возникновения кариеса, нарушений в работе ЖКТ и вымывания кальция из организма", - предупредили врачи.