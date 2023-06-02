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Врачи рассказали, чем может быть полезна кола

Диетологи уже приучили нас, что сладкие газировки - безусловное зло, и чем меньше их пить - тем лучше для здоровья. Но, оказывается, в некоторых случаях кола может оказаться полезной, сообщили эксперты телеканала "Доктор".

Чем может быть полезна кола
© Российская Газета

Когда несколько глотков колы помогут улучшить состояния организма?

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1. При тошноте

Вылечить отравление коле не под силу, но она может временно снять рвотные позывы. Дело в том, что кола стимулирует процесс переваривания и ускоряет всасывание жидкости в кровь. Но эффект может быть обратным, если выпить больше одного стакана, предупреждают врачи.

2. При переедании

По этой же причине - ускорение переваривания пищи - колы можно выпить, если вы не сумели вовремя остановиться и переели, а под рукой не оказалось ферментных препаратов. Хотя, конечно, ничего хорошего для организма в таком поведении нет, но газировка действительно может облегчить ощущение тяжести в желудке.

3. От боли в горле

Колу можно использовать для полоскания, если у вас заболело горло. Пить ее в этом случае не нужно. Используется напиток комнатной температуры, можно также чуть подогреть. Основное лечение это не заменит, но кола уберет налет с миндалин и временно снимет болевые ощущения - в этом поможет ортофосфорная кислота.

3. От фитобезоаров

Фитобезоары - это скопления в желудке непереваренных остатков фруктов и овощей - косточек, кожицы, клетчатки, которые могут оставаться там в виде комков. Для лечения приходится прибегать даже к оперативному вмешательству. Но известен случай в США, когда мужчина сам смог частично растворить и размягчить камень в желудке, состоящий из остатков растительной пищи, выпивая по две банки колы каждые 6 часов в течение нескольких дней. Справиться с заболеванием помогла все та же ортофосфорная кислота в составе напитка.

"И все же увлекаться сладкими газировками и пить их "для профилактики" точно не стоит. Ортофосфорная кислота, несмотря на редкие случаи пользы, также является одной из самый частых причин возникновения кариеса, нарушений в работе ЖКТ и вымывания кальция из организма", - предупредили врачи.

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