Как стресс влияет на возможность забеременеть

Влияние нервного истощения и стресса на человеческий организм сложно переоценить. Постоянное напряжение влечет за собой появление различных заболеваний. Стресс негативно воздействует прежде всего на самые слабые места в здоровье, провоцируя тем самым обострение хронических заболеваний и стимулируя появление новых. Особое воздействие нервные переживания оказывают на фертильность. Об этом «Вечерней Москве» рассказала перинатальный психолог, эксперт по подготовке к зачатию, ЭКО и материнству Лидия Кутузова.

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Стресс и его влияние на фертильность

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По ее словам, даже совершенно здоровым женщинам, пребывающим в состоянии нервного напряжения, с трудом удается зачать ребенка. Это связано прежде всего с тем, что в процессе зачатия играет роль множество факторов, и психологический аспект является одним из важнейших:

— Находясь в состоянии стресса, женщина активирует защитный механизм своего организма. Все свои силы он бросает на защиту от болезней и поддержание нормального жизненного цикла. Беременность в такой ситуации воспринимается организмом как дополнительная опасность для здоровья, потому возникают проблемы с зачатием.

Постоянное нервное напряжение стимулирует появление хронической усталости, продолжила психолог. В некоторых ситуациях продолжительный стресс способствует появлению нарушений менструального цикла, а в отдельных ситуациях становится причиной преждевременного климакса:

— По словам ученых, нервные переживания стимулируют усиленную выработку организмом гормона пролактина. Его избыток подавляет гормоны ЛГ и ФСГ, необходимые для нормального созревания яйцеклетки и овуляции, как итог — возникают серьезные проблемы возможностью зачатия ребенка. В отдельных ситуациях наблюдается снижение количества эстрогена, в результате чего внутренняя оболочка матки остается недоразвитой. А это влечет за собой повышенный риск внематочной беременности, поскольку оплодотворенная яйцеклетка попросту не может закрепиться на стенке матки.

Еще один существенный фактор, сказывающийся на способности к зачатию, — мышечное напряжение, отметила Кутузова:

— Ни для кого не секрет, что эмоциональное перенапряжение воздействует на тонус мышц. Находясь в стрессе, мышцы начинают самопроизвольно сокращаться. Нервные клетки направляют импульс в мышцы гладкой мускулатуры. А это прямой путь к гипертонусу матки и спазмам маточных труб, что также уменьшает шанс на зачатие ребенка.

Способы снизить стресс

По мнению специалиста, планируя появление ребенка, женщине необходимо сделать все возможное, чтобы не только привести свой организм в тонус, но и минимизировать нервное напряжение. Конечно же, мало кто может позволить себе справиться со стрессом радикально: уволиться с работы, переехать жить на берег на моря или отдавать свободное время на занятия приятными вещами. Но некоторые рекомендации все же помогут повысить шанс на зачатие:

Не стоит зацикливаться на зачатии. Это может привести к тому, что на психологическом уровне возникнут определенные барьеры. Организм будет стремиться защитить своего владельца, потому сделает все возможное, чтобы зачатие не состоялось.Необходимо научиться отвлекаться от проблем и сосредоточиться на получении приятных эмоций. Чтобы забеременеть, прежде всего, нужно сосредоточиться на собственном комфорте. Приятные эмоции помогут увеличить шанс на зачатие.Мужчины также подвержены стрессу, как и женщины, и у них на фоне нервного напряжения могут возникнуть аналогичные проблемы. Поэтому важно поддерживать свою вторую половину, выстраивать более доверительные отношения. Это не только поможет зачать здорового ребенка, но и существенно улучшит уровень взаимоотношений внутри семьи.Свободное время нужно посвятить любимым занятиям. Если вы увлекаетесь рисованием, самое время возобновить занятия. Это будет способствовать выработке серотонина, поможет привести в порядок нервную систему и позволит зачать ребенка.