Как правильно защититься от солнца: технологии и советы

В Древнем Египте и в Древнем Риме люди, желая защититься от солнечных ожогов, мазали кожу экстрактами риса и оливковым маслом. А профессиональные средства с защитой от УФ-лучей стали появляться относительно недавно: не более 100 лет назад.

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«Первый химический солнцезащитный крем произвели в конце 1920-х годов благодаря усилиям австралийского химика Милтона Блейка. В середине 30-х годов такие средства стали постепенно доступны для обычного покупателя. Одним из первых производителей солнцезащитной косметики была L’Oreal — спасибо основателю компании, химику Эжену Шуэллеру. А первый патент на УФ-фильтр был зарегистрирован в 1943 году», — рассказывает врач-дерматолог, кандидат медицинских наук, эксперт брендов Lierac и SVR Алекcандра Богадельникова.

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Спрос на солнцезащитные средства постоянно растет, и этот год не исключение. Так, согласно новому исследованию «Лэтуаль», спрос на товары с SPF-фактором в мае вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Современные средства от солнца бывают по большому счету двух видов: одни содержат физические фильтры, другие — химические. И те и другие защищают от ультрафиолетового излучения спектра А и В.

«Физические (минеральные) средства работают подобно зеркалу, отражая солнечные лучи. Химические поглощают солнечное излучение, активизируясь под воздействием УФ-лучей, но в то же время разрушаясь, поэтому при длительном пребывании на солнце необходимо обновлять солнцезащитные средства», — поясняют эксперты «Лэтуаль».

Солнцезащитные кремы на минеральной основе производятся с использованием оксида цинка и/или диоксида титана.

«Проблема большинства таких солнцезащитных кремов — это белесый «масочный» эффект. Поэтому наиболее распространенные современные солнцезащитные кремы содержат все-таки химические фильтры. Эти продукты обычно включают комбинацию от двух до шести активных ингредиентов: оксибензон, авобензон, октисалат, октокрилен и другие. Химические солнцезащитные средства проникают в кожу и действуют как губка, абсорбируя ультрафиолетовое излучение», — поясняет Алекcандра Богадельникова.

Но даже «зеркальные» средства сегодня бывают инновационными.

«Диоксид титана и оксид цинка прекрасно выполняют роль экрана, но мало того что вызывают ощущение маски и пленки на лице, так еще и провоцируют появление комедонов. С этой проблемой дерматологи справились так: решили измельчить оксиды до мельчайших частиц с помощью технологии микрогенезации, и в итоге появилось новое поколение SPF-средств», — рассказывает врач-косметолог, врач-дерматолог, эксперт EGIA Biocare System Наталия Старостина.

Свои ноу-хау в сфере защиты от солнца есть и у корейских производителей.

«В Корее, в отличие от США и Европы, новые формулы и технологии внедряются намного быстрее. Например, в США солнцезащитные кремы считаются лекарствами в соответствии с FDA, поэтому они проверяются на способность защищать кожу от лучей UVB и UVA, но не обязаны проходить формальный процесс утверждения препарата. С другой стороны, солнцезащитные химические вещества должны пройти формальный процесс одобрения лекарств, и из-за этого с 1999 года в США не было одобрено ни одного нового вещества для использования в солнцезащитных кремах. В таких странах, как Южная Корея, этот процесс утверждения намного быстрее. Эти новые инновационные формулы солнцезащитного крема улучшают проблемы старых формул, такие как фотостабильность, больший молекулярный размер для уменьшения проникновения через кожу и более широкий спектр поглощения, особенно для УФ-А», — объясняет ключевой аккаунт-менеджер Skin1004 в странах СНГ и Европе Мария Суровых.

Современные солнцезащитные средства стараются быть многофункциональными и, помимо выполнения своих стандартных функций, обеспечивают еще и дополнительный уход: увлажнение, снятие раздражений, защиту от «синего» излучения от экранов смартфонов и компьютеров.

«Наиболее эффективными для здоровья кожи являются средства, в которых помимо солнцезащитных фильтров содержатся увлажняющие компоненты, ферменты, антиоксиданты, позволяющие восстанавливать кожу после фотоповреждений, а также сохранить и продлить ее молодость», — отмечает врач-косметолог, руководитель медицинского департамента «Сесдерма Рус» Евгения Решетникова.

Правила защиты

Чтобы средства от солнца выполняли свою работу, следует грамотно их использовать. С базовыми правилами так или иначе мы все знакомы: не выходить на активное солнце с 11:00 до 16:00, не забывать обновлять крем после купания, а первый слой наносить за полчаса до выхода из дома. Но даже у этих общеизвестных правил есть свои нюансы.

«Заранее надо наносить средства с химическими фильтрами (они начинают действовать через 20-30 минут). И поверх них можно использовать декоративную косметику. А вот физические фильтры, создающие отражающий экран на поверхности кожи, действуют мгновенно после нанесения, однако их нежелательно покрывать тональными средствами или другими косметическими продуктами», — рассказывает Евгения Решетникова.

Как пояснили эксперты «Лэтуаль», санскрин необходимо наносить обильно, ориентируясь на правило «двух пальцев»: нанести по полоске средства на указательный и средний пальцы и распределить это количество по лицу и шее. При длительном пребывании на солнце (на пляже, в горах) нужно обновлять солнцезащитные средства каждые два часа.

При активном солнце лучше выбирать средство с максимальным фактором защиты и наносить его, не жалея.

«ВОЗ рекомендует использовать пол чайной ложки солнцезащитного крема, можно наносить весь крем за раз, а можно сделать это слоями, давая впитаться каждому перед нанесением нового», — рассказывает основательница проекта боксов с корейской косметикой 82Box Мария Никитина.

Выбирая крем, нужно внимательно читать упаковку, напоминает Александра Богадельникова:

Александра Богадельникова врач-дерматолог, кандидат медицинских наук, эксперт брендов Lierac и SVR «В первую очередь обратите внимание на значение рядом с буквами SPF (Sun Protection Factor). Это фактор защиты от солнца. По нему вы узнаете, сколько времени пройдет, прежде чем кожа, покрытая этим кремом, начнет обгорать. Например, если без крема ты сгораешь за 10 минут, то средство с SPF 30 будет защищать кожу от обгорания в 30 раз дольше, то есть до 300 минут. Но SPF отвечает только за время защиты от UVB-лучей, тех самых, которые стоят нам ожогов. А UVA-лучи по-прежнему будут воздействовать на кожу. Поэтому на солнцезащитных средствах встречается еще одно обозначение — PA (Protection Grade of UVA) или PPD (Persistent Pigment Darkening). Оно означает широкий спектр защиты (Broad spectrum). В идеале нужно выбирать крем с двойной защитой — с буквами SPF и PA (PPD) на упаковке».

Среди распространенных ошибок — надежда на правила «сложения» при нанесении крема, но здесь математика другая.

«Многие полагают, что если в составе их косметики уже есть SPF (например, тональный крем с SPF 30), то при нанесении другого средства с SPF (например, увлажняющего крема SPF 20) они суммируются и получается SPF 50. Однако это не так, и надо наносить защиту отдельно», — предупреждает Мария Суровых из Skin1004.

Крем для лица на основе мадагаскарской центеллы (SPF 30), Skin1004

И конечно, важно учитывать свой фототип.

«Чем светлее кожа, тем меньше естественной защиты от лучей спектра В, тех самых, благодаря которым кожа приобретает загар и благодаря которым вырабатывается витамин D. Светлая кожа больше подвержена фотостарению, во время которого лучи проникают в дерму и стимулируют ферменты, разрушающие коллагеновые волокна», — комментирует экспертный косметолог Mixit Ирина Галко.

Всегда готовы

Важно не просто пользоваться солнцезащитными средствами правильно, но и заранее подготовиться к сезону активного солнца, напоминают эксперты.

«Следует укрепить барьерные функции кожи, усилить антиоксидантную защиту, восстановить ее водный баланс и повысить сопротивляемость клеток к воздействию ультрафиолета. В домашнем уходе исключаем грубые скрабы и средства с ретинолом. Делаем акцент на увлажняющие средства. Обязательно добавляем в уход средства с антиоксидантами и средства, нормализующие процесс синтеза меланина (основного «виновника» гиперпигментации)», — поясняет врач-косметолог Наталия Старостина.

Полезным ингредиентом, помогающим встретить солнце во всеоружии, является гиалуроновая кислота.

«Она обладает противовоспалительным эффектом и помогает защитить кожу от агрессивного воздействия ультрафиолета. Сделав курс биоревитализации перед поездкой на солнце, вы защитите кожу от воспаления, сухости и предотвратите развитие пигментации, да и фотостарения в целом», — советует врач-дерматолог, косметолог центра эстетической медицины Candela Excellence Clinic Ася Седельникова.

Также эксперты сходятся в том, что пользоваться средствами защиты от солнца нужно круглый год, даже если живешь в северных широтах. Ультрафиолет вредит коже постоянно и способен проникать даже сквозь стекло.

«Лучи UVB сильны летом и не слишком активны зимой, а вот для защиты от UVA, независимо от сезона, солнцезащитный крем нужно использовать ежедневно. Даже в пасмурную погоду ультрафиолетовые лучи солнца отражаются облаками, что приводит к увеличению УФ-индекса», — рассказывает Мария Суровых.

Тем не менее, как отметили аналитики маркетплейса «Сбермегамаркет», хотя большинство россиян сегодня пользуются средствами защиты от солнца, но делают это в основном летом.

«Выяснилось, что 90% респондентов пользуются средствами с SPF, из них 16% делают это каждый день. А только в конкретный сезон (например, во время отпуска) — 59%», — говорится в докладе.