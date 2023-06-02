Почему нужно носить солнцезащитные очки даже в пасмурную погоду

Солнцезащитные очки – это не только модный аксессуар, но и важный предмет для защиты глаз. Врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Александр Кусков в комментарии для «Слово и Дело» рассказал, почему темные очки необходимо носить не только в солнечные дни.

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Благодаря советам дерматологов, в последнее время многие женщины взяли на вооружение важное правило: использовать крем с SPF-защитой не только в летний зной, но и в пасмурную погоду и даже зимой. Действительно, защита от ультрафиолетовых лучей помогает сохранить молодость и тонус кожи надолго.

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Но кожа – не единственное, что нуждается в защите от солнца. Не меньше от ультрафиолетового излучения страдают и глаза. Врач-офтальмолог Александр Кусков в комментарии для «Слово и Дело» отмечает: весной и летом, в период солнечной активности, уровень ультрафиолетового излучения даже в облачный день несет потенциальный вред глазам. Именно поэтому необходимо надевать солнцезащитные очки даже в ненастную погоду.

«Все дело в том, что ультрафиолетовые лучи оказывают влияние на внутренние структуры глаза – хрусталик и сетчатку, а при интенсивном излучении способны вызвать ожог роговицы. Защиту глаз обеспечивает фильтр линзы очков. Поэтому ношение солнцезащитных очков в облачную погоду не только не несет никакого вреда, а наоборот, полезно для здоровья глаз и остроты зрения. Ведь даже легкий ожог роговицы немедленно откликнется неприятными симптомами: слезотечением, резью и щипанием в глазах, светобоязнью», — отмечает врач-офтальмолог.

При этом, защитить от ультрафиолетовых лучей солнца смогут не все очки. Например, те, что с пластмассовыми линзами из масс-маркета не подойдут. Врач советует внимательно отнестись к выбору очков с правильным фактором затемнения.

«Для защиты глаз в облачную погоду в городских условиях я рекомендую приобрести очки с более светлыми линзами, имеющими фактор затемнения 2 или 3. Такие линзы пропускают не более 80% ультрафиолетовых лучей и в них будет комфортно при легкой облачности. Надевать очки, находясь на улице, стоит в период высокой активности солнца с 11 до 17 часов», — подчеркнул окулист.