Названа диета для продления молодости мозга

Новое исследование подтвердило: переход на зелёную средиземноморскую диету благоприятно сказывается на здоровье мозга. От традиционной средиземноморской диеты её отличает повышенное содержание богатых полифенолами продуктов.

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Ожирение связано со старением мозга сильнее, чем можно было ожидать. К такому выводу пришли учёные, рассчитав «возраст мозга» человека при детальном сканировании независимо от его хронологического возраста. Также они проверили, какие факторы образа жизни могут повлиять на старение мозга за относительно короткий срок – сообщает детали исследования MedicalXpress.

Исследование длилось 18 месяцев. Участники, имеющие ожирение, прошли сканирование мозга в начале и в конце программы. Им также проводились дополнительные тесты для фиксации разных биологических процессов, на которые влияет ожирение.

Повторное сканирование позволило изучить влияние образа жизни на траекторию старения. Результаты показали, что снижение массы тела на 1% привело к тому, что возраст мозга у участников оказался почти на 9 месяцев моложе ожидаемого возраста мозга через 18 месяцев.

Изменились и другие биологические показатели, такие как снижение уровня жира в печени и печёночных ферментов. При этом, ранее было выявлено, что увеличение уровня жира в печени и выработка специфических ферментов печени негативно сказываются на здоровье мозга при болезни Альцгеймера.