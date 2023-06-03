Тополиный пух переносит на себе множество других аллергенов

В сезон тополиного пуха аллергикам приходится несладко. Многие объясняют своё состояние именно реакцией на сам пух.

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Однако, по словам аллерголога-иммунолога ИНВИТРО-Урал Анастасии Браун, аллергия именно на тополиный пух — явление очень редкое. А принимаем за неё мы совсем другое.

Почему люди реагируют на тополиный пух

Оказывается, тополиный пух переносит на себе большую концентрацию аллергенов других цветущих трав. На него могут среагировать даже те, кто обычно не страдает от аллергий, но обладает очень чувствительной слизистой. Распознать аллергическую реакцию верхних дыхательных путей позволяют: - признаки ринита: обильная заложенность или, наоборот, водянистость носа, чихание, покраснение зоны вокруг носа из-за постоянного раздражения кожи; - признаки ринито-конъюнктивита, когда к вышеперечисленным симптомам добавляется зуд глаз, ощущение сухости и песка в глазах. При бронхиальной астме возникает ещё и удушье, кашель со свистящими хрипами или густой вязкой мокротой.

«Но это не всегда связано с аллергией на тополиный пух, так как она действительно очень редкое явление», — сказала Браун. Как помочь себе Если вы знаете, что в период цветения у вас появляются признаки аллергии, придётся на это время скорректировать свою жизнь.

Что надо сделать:

как можно чаще делать влажную уборку в помещении;

проветривать квартиру после дождя или вечером, но только если нет ветра;

принимать душ и менять одежду сразу после прихода с улицы;

ставить сетки на окна;

на улице надевать солнечные очки;

не носить длинные волосы распущенными;

купить в аптеке защитные фильтры или спреи, которыми пользоваться в течение дня;

установить в спальне и по возможности в других помещениях воздухоочистители со специальными фильтрами для задержки пыльцы. Снимать симптомы аллергии в моменте помогают антигистаминные препараты, сказала иммунолог «Газете.Ru».