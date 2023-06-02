3 бесполезных товара для похудения

Товары для похудения, которые обещают мгновенный результат без особых усилий, всегда заманчивы. Однако некоторые из них абсолютно бесполезны и являются пустой тратой денег. Диетолог и тренер по фитнесу София Тернер назвала товары, которые приносят больше вреда, чем пользы, передает американское издание She Finds.

© Вечерняя Москва

Пояс для похудения

Видео дня

Облегающий предмет одежды, который очень похож на пояс или корсет, предназначен для того, чтобы сделать талию человека более тонкой и изящной на вид.

— Корсет сжимает живот, однако никак не влияет на потерю веса. Уменьшение объемов, которое наблюдается при ношении утягивающих поясов, в первую очередь обусловлено временной потерей воды из-за повышенного потоотделения, — объяснила Тернер.

Несмотря на то что многие утверждают, что они полезны для похудения, такие корсеты не способствуют долгосрочной потере веса.

Добавки для похудения

Следует отличать натуральные добавки, которые на самом деле служат для улучшения здоровья кишечника и приводят к снижению веса, от тех, что претендуют на звание волшебной пилюли для похудения.

По словам специалиста, к ним относятся таблетки, порошки или растительные лекарственные средства. Они обладают незначительными свойствами для снижения веса, а качество и безопасность вызывают настороженность. Если полагаться исключительно на добавки для похудения, никаких долгосрочных результатов не будет.

Кремы для похудения

Кремы для похудения или кремы местного применения, которые наносятся на определенные участки тела, обещают уменьшение жировых отложений. Однако диетолог объяснила, что, несмотря на содержание ингредиентов, которые могут обладать потенциалом, научных данных, подтверждающих эффективность кремов для похудения, нет. Они могут временно улучшить состояние кожи, но не помогут сжечь жир.

— Кремы могут улучшить внешний вид кожи, уменьшая задержку воды или подтягивая поверхность, но они не воздействуют непосредственно на жировые клетки под кожей и не устраняют их, — пояснила специалист.

Эффективные средства

Есть некоторые продукты, которые действительно могут способствовать здоровому похудению в сочетании со сбалансированной диетой и регулярными физическими упражнениями.

— Мерные стаканчики, пищевые весы или тарелки для контроля порций помогают людям контролировать потребление пищи и поддерживать дефицит калорий, — объяснила Тернер.