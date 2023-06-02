4 причины выпадения волос: советы трихолога
Специалист указала ряд причин, по которым может «таять» ваша шевелюра.
Недостаточное количество питательных веществ, дисбаланс питания и алкоголь — верные спутники потери густоты шевелюры. Об этих и других причинах выпадения волос рассказала врач-трихолог Светлана Амрахова сайту-изданию «Страсти».
Вегетарианство, несомненно, имеет массу положительных сторон влияния на организм. Тем не менее несбалансированный рацион может привести к недостатку таких полезных элементов, как: витамины, минералы, железо, белки. Из-за их недостатка волосы могут выпадать чаще. Если придерживаетесь растительной диеты, следите, чтобы все необходимые вещества присутствовали в вашем рационе.
Обезвоживание также может негативно отразиться на состоянии волос. Все дело в том, что если организм испытывает недостаток жидкости, то доставка кислорода и питательных веществ к волосяным луковицам снижается, из-за чего и происходит их выпадение.
Злоупотребление фаст-фудом оказывает негативное влияние на здоровье волос. Он провоцирует избыток кожного сала, себорею и алопецию. В большом количестве жирная пища также мешает усваиваться витамину D, а соленая — приводит к дефициту цинка.
Алкоголь может разрушать кровеносные стенки сосудов, что, в свою очередь, приводит к нехватке кислорода и питательных веществ в волосяных фолликулах. Врач советует употреблять спиртное в умеренных количествах, а также следить за питанием и своевременно обращаться к трихологу во избежание дальнейших негативных процессов.