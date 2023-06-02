4 причины выпадения волос: советы трихолога

Специалист указала ряд причин, по которым может «таять» ваша шевелюра.

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Недостаточное количество питательных веществ, дисбаланс питания и алкоголь — верные спутники потери густоты шевелюры. Об этих и других причинах выпадения волос рассказала врач-трихолог Светлана Амрахова сайту-изданию «Страсти».

Вегетарианство, несомненно, имеет массу положительных сторон влияния на организм. Тем не менее несбалансированный рацион может привести к недостатку таких полезных элементов, как: витамины, минералы, железо, белки. Из-за их недостатка волосы могут выпадать чаще. Если придерживаетесь растительной диеты, следите, чтобы все необходимые вещества присутствовали в вашем рационе.

Обезвоживание также может негативно отразиться на состоянии волос. Все дело в том, что если организм испытывает недостаток жидкости, то доставка кислорода и питательных веществ к волосяным луковицам снижается, из-за чего и происходит их выпадение.

Злоупотребление фаст-фудом оказывает негативное влияние на здоровье волос. Он провоцирует избыток кожного сала, себорею и алопецию. В большом количестве жирная пища также мешает усваиваться витамину D, а соленая — приводит к дефициту цинка.