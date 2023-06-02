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Фитнес-эксперт назвала шесть лучших упражнений для утренней зарядки

Фитнес-эксперт Анастасия Юркова назвала шесть лучших упражнений для утренней зарядки. Ее слова приводит Shape.

Фитнес-эксперт назвала шесть лучших упражнений для утренней зарядки
© Lenta.ru

Тренер отметила, что этот комплекс также можно выполнять в течение дня, чтобы почувствовать прилив бодрости. Она посоветовала делать вращения корпуса вправо-влево, упражнение «кошка» на коврике и динамическую планку.

«Опуститесь в планку на прямых руках с опорой на носки. С вдохом толкнитесь руками от пола и потянитесь ягодицами вверх, сохраняя спину прямой. На выдохе вернитесь в положение планки», — пояснила Юркова.

По словам специалистки, наполниться энергией помогут наклоны корпуса вправо-влево с шагом в сторону наклона, а также выпады с вращением стоя на колене. Для этого нужно сделать выпад вперед правой ногой до угла 90 градусов в коленях и, подавая таз чуть вперед, на выдохе развернуть корпус вправо. На вдохе встать, а затем выполнить аналогичное движение на левую сторону.

Еще одно полезное упражнение — «ролл-даун». Для этого необходимо встать прямо, выступив ноги на ширине плеч.

«C выходом плавно наклоняйтесь вперед, поочередно сгибая позвонок за позвонком — сначала шейный, затем грудной, далее поясничный отделы позвоночника. Расслабьтесь в нижней точке. На вдохе выполните обратное движение», — добавила тренер.

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