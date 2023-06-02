7 ритуалов, чтобы быстро прийти в себя после тяжелого дня

Тяжелый рабочий день остался позади, вы добрались до дома, но расслабиться никак не получается, как и оставить за порогом мысли о делах. Психологи считают, что отсутствие перезагрузки и качественного отдыха приводит к выгоранию и депрессивному состоянию.

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Чтобы изменить состояние и перейти из рабочего режима в восстановление, важно создать правильные вечерние привычки.

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Ведите дневник

Каждый день в нашей голове крутится множество мыслей, а огромному количеству эмоций никак не находится выхода. Помогите себе справиться с напряжением, отрефлексировав прожитое письменно. Придя с работы, откройте блокнот и запишите, что вас порадовало, что расстроило, как вы себя чувствовали. Это поможет избавиться от лишних мыслей и эмоций.

Подвигайтесь

Этот совет кажется банальным, но телу разрядка нужна не меньше, чем психике. После восьми часов за компьютером оно нуждается в расслаблении. Уделите медленной и спокойной тренировке 15 минут: потянитесь, сделайте суставную гимнастику или просто потанцуйте, выплескивая напряжение, вы сразу почувствуете себя лучше.

Примите душ

Эзотерики недаром считают, что вода — мощный способ избавиться от негативных эмоций. После тренировки примите душ, воспользуйтесь любым гелем или мылом, представляя, как он смывает с вас все лишние переживания и негативные мысли. После водных процедур завернитесь в полотенце и глубоко вдохните: вы дома, все тревоги позади.

Поешьте

Приготовьте или закажите то, что хочется съесть именно сейчас. Не думайте о калориях, не сидите в телефоне, просто наслаждайтесь вашей едой. Пусть десерт или любимое блюдо зарядит вас энергией для вечера.

Включите музыку

Пока будете тренироваться или есть, включите плейлист со спокойными, но радующими песнями. Музыка поможет вам почувствовать себя гораздо лучше. Кстати, специалисты рекомендуют составить плейлисты для разных события: легкого пробуждения, расслабления перед сном, прогулки с собакой или бодрой уборки.

Медитируйте

Если практики кажутся вам слишком сложными, найдите более простой способ очистить ум.

Например, сомкните большой и указательный палец, водите им друг по другу, чувствуя рельеф кожи, сосредоточьтесь на этом ощущении, изучайте узор на подушечке пальца и медленно дышите. Всего пара минут таких упражнений успокоят мысли и помогут расслабиться.

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